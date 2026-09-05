تقدیر از یک عنصر فاسد بهائی با حضور شخص استاندار!

در نیشابور و با حضور شماری از مدیران ارشد استان خراسان رضوی و جناب استاندار، برای یک فرد بهائی آیین تقدیر برگزار کردند.

هوشنگ سیحون، از معماران عضو فرقه ضاله بهائیت بود که از فعال‌ترین اعضای روتاری و عضو هیئت مؤسس کلوب روتاری شمال تهران شناخته می‌شد. او در سال ۱۲۹۹ در خانواده‌ای بهائی در تهران به‌دنیا آمد. پدرش از یهودیانی بود که به فرقه ضاله بهائیت پیوسته بود.

سیحون برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت. وی ارادت خاصی به آندره گدار، غارتگر فرانسوی میراث فرهنگی ایران و از سیاست‌گذاران دانشکده معماری دانشگاه تهران داشت. سیحون پس از اتمام تحصیلات خود به ایران آمد و بلافاصله با درجه‌ دانشیاری به استخدام دانشگاه درآمد.

وی به‌دلیل تحصیل در دانشکده هنرهای زیبای پاریس و عضویت در فرقه ضاله بهائیت، بهترین گزینه برای سیاست‌گذاران فرانسوی برای تصدی مدیریت دانشکده هنرهای زیبا به‌شمار می‌رفت که سبب شد به مدیریت این دانشکده برسد.

هوشنگ سیحون در دوره ریاست دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، به ترویج الگوهای فرهنگی و اخلاقی غرب‌گرایانه در میان دانشجویان پرداخت. سفرهای مختلط دانشجویی، شرب خمر، مصرف مواد مخدر، شوخی‌های رکیک جنسی و برخی رفتارهای دیگر خلاف موازین اخلاقی در دوره مدیریت او انجام می‌گرفت.

حتی در دوره فعالیت او استفاده از مدل‌های زننده و عریان زنان در کلاس‌های درس و اختصاص جدول دستمزد برای مدل‌های عریان، برای ترغیب جوانان به این کار صورت می‌گرفت.

سیحون به‌عنوان معمار عضو فرقه ضاله بهائیت، دو هدف عمده را دنبال می‌کرد؛ هدف اصلی وی از برگزاری این برنامه‌ها، دور نگه‌داشتن دانشجویان این دانشکده از مسائل اجتماعی و فضای مبارزاتی آن ایام دانشگاه تهران و هدف دوم وی نیز تخریب شخصیت جوانان هنرمند ایرانی بود. سیحون در سال ۱۳۴۷ از ریاست دانشکده هنرهای زیبا کناره‌گیری کرد و به عضویت انجمن شهر تهران انتخاب شد و همزمان عهده‌دار مقام ریاست شورای شهرسازی و نوسازی تهران گردید. او در این دوران موضوع «محدوده» و «خارج از محدوده» را مطرح ساخت. سیحون به هنگام تعیین مرزهای محدوده‌ تهران، اراضی متعلق به خاندان سلطنت و افراد وابسته به دربار و کلان سرمایه‌داران عضو روتاری را داخل محدوده قرار داد و به‌عنوان رئیس کمیسیون طراحی شبکه اتوبان‌های تهران، ترتیبی داد تا اتوبان‌‌ها از کنار این اراضی بگذرد و بدین ترتیب موجب شد تا قیمت این اراضی یک‌شبه صد‌ها برابر افزایش یابد.

وابستگی سیحون به بهائیت و عضویت او در کلوب روتاری و نزدیکی بیش از حد وی به دربار از دلایل اصلی ترفیعات و انتصابش به ریاست دانشکده هنرهای زیبا بود و به‌سبب تخلفات فراوان اخلاقی و اقتصادی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی از کشور‌گریخت.

او پس از انقلاب به کانادا مهاجرت کرد و مورد حمایت برخی نهادهای فرهنگی معاند خارج از کشور قرار گرفت.

اما این رویداد فاجعه‌بار تقدیر از این عنصر بهائی که با حضور شخص استاندار برگزار شد، برای مسئولین و مدیران عالی استان خراسان رضوی غیرقابل دفاع است.

در همین زمینه امام شهید فرمودند: «همه مؤمنین باید با حیله‌ها و مفاسد فرقه گمراه‌کننده بهائیت مقابله نموده و از انحراف و پیوستن دیگران به آن جلوگیری کنند.» درحالی‌که این مسئولین دقیقا عکس این کلام عمل کردند.