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کد خبر: ۳۳۷۳۹۳
تاریخ انتشار : ۱۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۷
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درگذشت رئیس و ۲ نفر از کارکنان حوزه هنری شاهرود بر اثر تصادف

پیکر «مصطفی واحدی» رئیس حوزه هنری شاهرود که به همراه دو نفر از همکارانش در سانحه رانندگی جان‌باخته بودند، به خاک سپرده شد.
به گزارش ایرنا، پیکر «مصطفی واحدی» رئیس حوزه هنری شاهرود که روز پنجشنبه بر اثر تصادف حین مأموریت جان ‌باخت، روز شنبه با حضور مسئولان استان و شهرستان تشییع و در وادی‌السلام این شهر به خاک سپرده شد. 
مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر «محمدرضا عبادیانی» کارگردان تئاتر و «مریم میرحسینی»، دیگر جانباختگان این سانحه که هر دو از کارکنان حوزه هنری شاهرود بودند نیز در نقاط دیگر این شهر برگزار شد. این آیین‌ها با حضور گسترده هنردوستان و اهالی فرهنگ شهرستان شاهرود و استان سمنان همراه بود.
مرحوم واحدی هنرمند و رئیس حوزه هنری شاهرود بود که بر اثر حادثه رانندگی حین برگشت از مأموریت به همراه دو کارمند این اداره در صحنه جان‌باخت.
کیهان: درگذشت مرحوم «مصطفی واحدی» از هنرمندان انقلابی و رئیس جهادی حوزه هنری شاهرود به همراه دو همکار هنرمند وی را به خانواده و بازماندگان آنها تسلیت می‌گوییم.

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