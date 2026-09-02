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کد خبر: ۳۳۷۲۶۳
تاریخ انتشار : ۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۲
سرویس کیهان » اخبار
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فصل جدیدِ همکاری اتمی ایران و روسیه

رئیس روس‌اتم از گفت‌وگوی مفصل رؤسای جمهور ایران و روسیه درباره نیروگاه بوشهر خبر داده است.
رئیس شرکت روس‌اتم، الکسی لیخاچوف گفته است که پوتین و مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری ایران درباره وضعیت نیروگاه هسته‌ای بوشهر به‌طور مفصل گفت‌وگو کردند. از
سه سال پیش عملیات ساخت واحد 2 و 3 نیروگاه اتمی در بوشهر وارد فاز اجرائی شده است.
به گزارش فارس، ایران در برنامه هفتم توسعه ساخت 3 هزار مگاوات نیروگاه اتمی را هدف کرده و قصد دارد ظرفیت تولید برق اتمی خود را
3 برابر کند. رقمی که ناترازی برق ایران در صنعت را صفر می‌کند.

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