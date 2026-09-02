شبکه ان‌بی‌سی به نقل از منابع مطلع گزارش داد که ایران در حال عملیات‌های سایبری علیه طیف وسیعی از زیرساخت‌های حیاتی آمریکا است.

چهار منبع مطلع از اطلاعات دولتی و صنعتی آمریکا درباره تهدیدات سایبری می‌گویند هکرهای ایرانی در هفته‌های اخیر، علاوه‌بر سامانه‌های آب، زیرساخت‌های مخابراتی، انرژی و دیگر بخش‌های حیاتی آمریکا را هدف حملات سایبری قرار داده‌اند؛ حملاتی که عمدتاً متوجه سامانه‌های خودکار متصل به اینترنت بوده است.

به گزارش ان بی‌سی نیوز، این تلاش‌ها نشان می‌دهد ایران در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل، آمادگی دارد دامنه اقدامات تلافی‌جویانه خود را فراتر از منافع و اهداف آمریکا در خاورمیانه گسترش دهد.

این گزارش در حالی منتشر شده است که آمریکا و اسرائیل از زمان آغاز جنگ در فوریه، حملاتی هوائی علیه زیرساخت‌های ایران از جمله پل‌ها، انبارهای سوخت و دیگر تأسیسات انجام داده‌اند. یک کانال تلگرامی که خود را به‌عنوان صدای عملیات سایبری ایران معرفی می‌کند نیز روز یکشنبه

(8 شهریورماه) تهدید کرد که بخش‌های انرژی، آب و مخابرات آمریکا را هدف قرار خواهد داد. این گروه موسوم به APTIRAN اعلام کرد که آمریکا به‌زودی شاهد «رویدادهای غیرمنتظره و مهم» در این بخش‌ها خواهد بود، اما هیچ مدرکی درباره موفقیت حملات سایبری خود ارائه نکرد.

این تهدید در همان روزی مطرح شد که ارتش آمریکا اعلام کرد مواضع پرتاب موشک در جزیره لارک ایران را هدف قرار داده است؛ مواضعی که به ادعای وزارت جنگ آمریکا برای مین‌گذاری دریایی در تنگه راهبردی هرمز آماده می‌شدند.

افزایش نگرانی آمریکا

درباره زیرساخت‌های حیاتی

این گزارش افزود: کارشناسان امنیت سایبری می‌گویند تهدید ناشی از عملیات سایبری و جاسوسی ایران در حال افزایش است. در ماه ژوئیه، همزمان با حملات علیه سامانه‌های آب آمریکا، یک حمله سایبری نیز یک نیروگاه برق در بریتانیا را برای چهار روز از کار انداخت. یک مقام غربی مطلع از این موضوع گفت ایران مظنون اصلی در این حمله بوده است.

اف‌بی‌آی آمریکا نیز ماه گذشته اعلام کرد در حال بررسی موجی از حملات سایبری علیه سامانه‌های آب شهری در دست‌کم هفت ایالت است. این حملات تاکنون موجب اختلال گسترده یا آلودگی آب نشده‌اند، اما شبکه ان‌بی‌سی گزارش داده است که به احتمال زیاد هکرهای ایرانی پشت این حملات بوده‌اند.

در ایالت مینه‌سوتا نیز هکرها بیش از ۳۰ تأسیسات آب شهری را هدف قرار داده‌اند.

چند روز پیش از حملات به تأسیسات آب، آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت آمریکا (CISA) و دیگر مقام‌های فدرال هشدار داده بودند که هکرهای مرتبط در تلاش برای نفوذ به تجهیزات خودکار و متصل به اینترنت هستند؛ تجهیزاتی که برای مدیریت زیرساخت‌های حیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این آژانس در ۲۱ اوت نیز با انتشار هشدار دیگری از سازمان‌های فعال در زیرساخت‌های حیاتی خواست حفاظت از برنامه‌های دسترسی از راه دور را تقویت کنند.

کاهش توان دفاع سایبری آمریکا

این هشدارها در شرایطی صادر شده که دولت ترامپ نیروی انسانی CISA را کاهش داده و حدود یک‌سوم کارکنان این سازمان را حذف کرده است. قانون‌گذاران دموکرات و برخی کارشناسان امنیتی هشدار داده‌اند که این کاهش نیرو می‌تواند زیرساخت‌های حیاتی آمریکا را در برابر حملات سایبری آسیب‌پذیرتر کند.

براساس گزارش ان بی‌سی، سامانه‌های آب و فاضلاب آمریکا ساختاری بسیار غیرمتمرکز دارند و بسیاری از مجموعه‌های کوچک در مناطق روستایی از نیروی انسانی و منابع مالی کافی برای مقابله با تهدیدات سایبری برخوردار نیستند.

به گزارش فارس، برخی شرکت‌های آب برای تقویت امنیت خود به کمک داوطلبان، شرکت‌های کوچک امنیت سایبری و حتی یک برنامه هوش مصنوعی طراحی‌شده توسط دانشگاه وندربیلت روی آورده‌اند.