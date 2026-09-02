سرپرست وزارت دفاع اظهار داشت: در حال طراحی و معماری نظامات متناسب برای صحنه نبردهای احتمالی آینده هستیم و اطلاعات ذی‌قیمتی از ظرفیت‌های فناورانه‌ای که در این جنگ به کمک دشمن آمدند، در اختیار داریم.

در دیدار روز چهارشنبه (11شهریورماه) امیر سرلشکر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، و جمعی از فرماندهان عالی رتبه ارتش با سردار سرتیپ ابن‌الرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، آخرین تحولات و دستاوردهای جنگ تحمیلی اخیر و الزامات ارتقای آمادگی و توان دفاعی کشور مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

سردار ابن‌الرضا در ابتدای این دیدار ضمن عرض خیر مقدم به فرمانده کل ارتش و فرماندهان با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای جنگ‌های اخیر، جانفشانی نیروهای مسلح از جمله ارتش، سپاه و فراجا را برگ زرینی در تاریخ دفاع از کشور دانست و گفت: این دفاع و ایستادگی در تاریخ ایران جاودان خواهد ماند.

وی با اشاره به روندهای صنعتی و فناورانه جنگ اخیر اظهار کرد: مطالعات و بررسی‌های ما از صحنه نبرد نشان می‌دهد دشمن با بالاترین سطح فناوری با جمهوری اسلامی ایران درگیر شد و این جنگ، از منظر فناورانه، دستاوردها و آموزه‌های مهمی برای کشور به همراه داشت.

سرپرست وزارت دفاع افزود: بر اساس یافته‌های به‌دست‌آمده، در حال طراحی و معماری نظامات متناسب برای صحنه نبردهای احتمالی آینده هستیم و اطلاعات و تحلیل ذی‌قیمت و دقیقی از ظرفیت‌های فناورانه‌ای که در این جنگ به کمک دشمن آمدند، در اختیار داریم. سردار ابن‌الرضا با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران با اتکا به صنعت دفاعی بومی، دانشمندان، نخبگان، مهندسان جوان و ظرفیت‌های داخلی، در برابر این سطح از فناوری ایستادگی کرد، گفت: این جنگ نشان داد حتی در شرایط تحریم‌های گسترده، و فشار می‌توان با تکیه بر توان داخلی و ظرفیت‌های بومی در برابر پیشرفته‌ترین فناوری‌ها ایستاد و پیروز شد.

وی ادامه داد: این جنگ هم توان دشمن و شیوه‌های عملیاتی او را برای ما روشن کرد و هم محک جدی برای سنجش توانمندی‌های کشور در برابر آخرین سطح فناوری دنیا بود؛ اما مهم‌تر از همه، اعتمادبه‌نفس و باور واقعی و عمیق به «ما می‌توانیم» بود که در این میدان شکل گرفت و تقویت شد.

سرپرست وزارت دفاع با اشاره به حرکت کشور در مسیر تحقق مطالبه «ایران هرچه قوی‌تر» اظهار داشت: یکی از آموزه‌های مهم این جنگ، ضرورت تولید در شرایط سخت، ارتقای مستمر فناوری و تأمین نیازهای میدان در شرایط جنگ بود. نکته مهم آن است که در این جنگ اجازه ندادیم با فرسایش فناورانه مواجه شویم و به این نتیجه رسیدیم که نوآوری باید مستمر و پیوسته و پویا باشد.

به گزارش مهر، سردار ابن‌الرضا همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره امیر سرلشکر خلبان شهید نصیرزاده، وزیر دفاع شهید، و دیگر شهدای وزارت دفاع، به‌ویژه دانشمندان شهید، گفت: دشمن در این جنگ عمده تمرکز خود را بر نقاط مهم و اثرگذار جمهوری اسلامی ایران قرار داد و هرچه یک بخش بیشتر مورد تهاجم قرار گرفت، نشان‌دهنده اهمیت و تعیین‌کنندگی آن در تولید قدرت بود؛ موضوعی که برای مجموعه دفاعی کشور مایه افتخار و مباهات است.