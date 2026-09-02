فرمانده کل ارتش: به هر اقدام دشمن با قدرت واکنش نشان میدهیم
فرمانده کل ارتش با تأکید بر ضرورت ارتقای آمادگی و تولید قدرت درونزا، گفت: به هر اقدام دشمن، چندبرابر و با قدرت واکنش نشان خواهیم داد تا در محاسبات و معادلات آنان تثبیت شود که جمهوری اسلامی ایران در دفاع از خود و ملت ایران کاملاً مصمم است.
امیر سرلشکر حاتمی، فرمانده کل ارتش روز چهارشنبه (11 شهریورماه) در دیدار با سرپرست وزارت دفاع با تأکید بر اینکه پیروز قطعی جنگ ایران است، اظهار داشت: دشمن به هیچیک از اهدافی که اعلام کرده بود نرسید و آنچه در ارزیابی یک جنگ تعیینکننده و شاخص است، میزان تحقق اهداف است که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مانع تحقق آنها شدند. فرمانده کل ارتش افزود: جمهوری اسلامی ایران پس از این جنگ محکمتر و مستحکمتر پابرجاست و دنیا نیز پس از جنگ به قدرت واقعی ایران پی برده و با احترام بیشتر با کشورمان برخورد میکند. امروز ملتهای مختلف، ایستادگی ایران در برابر قدرت زورگو و اتکای ما به توانمندیهای داخلی را تحسین میکنند. وی با اشاره به فریبکاری و بدعهدی دشمنان و تلاش آنان برای اجرای الگوی جنگ ترکیبی علیه مردم ایران گفت: دشمن پس از شکست در برابر نیروهای مسلح، بار دیگر تلاش میکند با تحریک و تهییج مردم به اهداف خود دست پیدا کند، اما مردم بصیر و انقلابی ایران همانند سالهای پس از انقلاب، پاسخ این توطئهها را محکم و پشیمانکننده خواهند داد. امیر سرلشکر حاتمی با بیان اینکه انتقام رهبر شهید انقلاب اسلامی قطعی، واقعی و فراموشنشدنی است، تأکید کرد: لازمه این مسیر، ارتقای آمادگیها و تولید روزافزون قدرت درونزا است. فرمانده کل ارتش تجربه جنگ اخیر را منحصر به فرد دانست و گفت: در این جنگ مستقیماً با شیطان بزرگ مواجه شدیم و جنگ فناورانه را بهصورت واقعی درک کردیم؛ شناختی که قطعاً به افزایش آمادگی و توان دفاعی کشور منجر خواهد شد. امیر حاتمی با تأکید بر اینکه مرحله کنونی، دوره تثبیت پیروزی است، اظهار داشت: تثبیت پیروزی با قدرت انجام میشود و مأموریت ما در این برهه تاریخی، ارتقای آمادگیها در کنار افزایش قدرت است تا پیروزی نهائی به دست آید. به گزارش فارس، وی خاطرنشان کرد: به هر اقدام دشمن، چندبرابر و با قدرت واکنش نشان خواهیم داد تا در محاسبات و معادلات آنان تثبیت شود که جمهوری اسلامی ایران در دفاع از خود و ملت ایران کاملاً مصمم است؛ این پیام بسیار روشن ما به جهان است.