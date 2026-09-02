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کد خبر: ۳۳۷۲۵۲
تاریخ انتشار : ۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۹
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نماینده مجلس شورای اسلامی:

امید واهی به مذاکره با آمریکا کنار گذاشته شود

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس گفت: انتظار می‌رود با تأسی از رهنمودهای مقام معظم رهبری، هرگونه امید واهی به مذاکره با این رژیم پیمان‌شکن کنار گذاشته شود.
حبیب قاسمی، نماینده مردم شهرضا و دهاقان در نطق میان‌دستور خود در نشست علنی روز چهارشنبه (۱1 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمله آمریکا به جنوب گفت:  این حملات در حالی صورت گرفت که مردم بی‌گناه در بندر سیریک در استان هرمزگان، در میان شور و شادی جشن عروسی به سر می‌بردند، اما موشک‌های آمریکایی‌ها که ادعا می‌کنند اهداف نظامی را نشانه می‌گیرند، سقف یک منزل مسکونی را در هم کوبیدند و جشن عروسی را به عزا تبدیل کردند. این جنایت بیش از آنکه یک حمله نظامی باشد، نشانه آشکاری از روحیه درنده‌خویی، پیمان‌شکنی و قلدری است که همواره در ذات سیاست‌ها و سیاستمداران آمریکا ریشه داشته است. وی تصریح کرد: رئیس‌جمهور آمریکا نیز در تداوم همین روحیه، با لحنی تهدیدآمیز اعلام کرده که این حملات گسترده و قدرتمند بوده و اگر ایران پاسخ دهد، با حملاتی به مراتب شدیدتر و سطح بالاتر مواجه خواهد شد. وی حتی تصریح کرده که مذاکره با ایران ارزشی به اندازه کاغذی که قرارداد روی آن نوشته می‌شود ندارد. 
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس ادامه داد: مگر دیگر جنایتی مانده که آمریکا دست به آن نزده باشد؟ در شگفتیم که وقتی رئیس‌جمهور جنایتکار و کودکان آمریکا تفاهم‌نامه امضاشده خود را به اندازه کاغذی بی‌ارزش نمی‌دانند، مسئولان ما دم از ادامه فرآیند تفاهم‌نامه می‌زنند. نمی‌دانیم تا کی باید به این روند ادامه دهند و چگونه باید آنها را بیدار کرد که آمریکا جز زبان زور نمی‌فهمد. 
وی افزود: در شرایطی که دشمن با این همه بی‌رحمی و پیمان‌شکنی حتی حریم منازل مسکونی و جشن عروسی مردم را هدف قرار می‌دهد، آیا جایی برای امیدواری به میز مذاکره باقی مانده است؟ آیا می‌توان به رژیمی اعتماد کرد که در اوج تجاوز، هرگونه تعهد و قرارداد را بی‌ارزش می‌داند؟
قاسمی با اشاره به رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی اظهار کرد: رهبر انقلاب اسلامی در پیام اخیر خود به مناسبت هفته دولت، با تأکید بر تبیین و روایت قدرت و قوت ایران و پرهیز از هرگونه دوقطبی‌سازی موهوم فرمودند که ارتکاب هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد ممنوع است. 
وی تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، انسجام ملی و اتکا به توان داخلی، رمز عبور از این گردنه‌های دشوار است. انتظار می‌رود دولت و تیم مذاکره‌کننده با تأسی از این رهنمودها، هرگونه امید واهی به مذاکره با این رژیم پیمان‌شکن را کنار گذاشته و با تکیه بر توانمندی‌های داخلی، مسیر عزت و استقلال را ادامه دهند و با اقتدار و صلابت در برابر این زیاده‌خواهی‌ها بایستند و اجازه ندهند سخنان ناامیدکننده و دوقطبی‌سازی‌های موهوم، اراده ملی را تضعیف کند. 
غضنفرآبادی: آمریکا با بمباران مراسم عروسی به استیصال خود اعتراف کرد
حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی، نماینده مردم بم نیز در نطق میان‌دستور خود، با اشاره به ماجراجویی جدید آمریکا اظهار داشت: آمریکا با کشتار دانش‌آموزان میناب و مردم مظلوم لامرد و همچنین بمباران مراسم عروسی در سیریک، به استیصال و بن‌بست خود اعتراف کرد و در حال نابودی است. 
دقت پرتاب موشکی ما آمریکا و رژیم صهیونیستی را از پا انداخته است
در همان جلسه، حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در نطق میان‌دستور خود به توانایی نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: دقت پرتاب موشکی فرزندان ما، آمریکا و رژیم صهیونیستی را برای همیشه از پا انداخته است. 

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