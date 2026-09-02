در میان تحلیلگران سیاست خارجی آمریکا، اجماعی شکل گرفته که ترامپ شکست حیثیتی خورده است.

این تحلیل قابل‌ تأمل را روزنامه وال‌استریت ژورنال دیروز در حالی منتشر کرد که هدف قرار گرفته شدن چند نفتکش سعودی و اماراتی در تنگه هرمز، تمام دروغ‌های ترامپ و دولتمردان آمریکایی درباره باز بودن تنگه را باطل کرده بود.

ترامپ، عصبانی از انگشت‌نما شدن چندباره‌اش، دستور حمله به برخی مناطق ایران در حاشیه خلیج فارس را صادر کرد، اما پاسخ‌های کوبنده ایران، پایگاه‌های آمریکا در اردن و کویت و اربیل عراق را هدف گرفت و گفته می‌شود برخی نظامیان و افسران پنتاگون در جریان نقطه‌زنی‌های ایران به هلاکت رسیده‌اند.

ایران ضربه زد، آمریکا غافلگیر شد

الکس جونز تحلیلگر و مستندساز آمریکایی می‌گوید: ایران با موشک به یک پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا در اردن حمله کرده است. اینکه ایران توانسته بدون شلیک حتی یک موشک رهگیر، پایگاه «کمپ تیتین» در عقبه را هدف قرار دهد، نشان می‌دهد آمریکا کاملاً غافلگیر شده و آمادگی لازم را نداشته است. به همین دلیل، پنتاگون سه روز پیش به ترامپ هشدار داده بود که جنگ را دوباره آغاز نکند؛ چون ذخایر مهمات آمریکا رو به اتمام است. بر اساس اطلاعات گوگل، «کمپ تورین» یک پایگاه نظامی مهم است که میزبان نیروهای تفنگداران دریایی آمریکا، نیروی دریایی آمریکا و نیروهای مسلح اردن است.

خبرگزاری اسوشیتدپرس درباره ناتوانی آمریکا در این جنگ نوشت: با وجود تهدیدهای دونالد ترامپ مبنی بر افزایش حملات نظامی آمریکا، ایران همچنان به شلیک به سوی تنگه و متحدان آمریکا ادامه می‌دهد. این درگیری‌های شش‌ماهه منجر به جهش ۳۰ درصدی قیمت نفت برنت و تجاوز آن از ۹۵ دلار شده است.

عصبانیت ناشی از شکست در جنگ اقتصادی

یحیی حرب، تحلیلگر عرب در ارزیابی درگیری‌های اخیر گفت: اقدام ترامپ در وهله اول واکنشی است به شکست اقدامات اقتصادی‌اش و در وهله دوم، پاسخی به بیانیه سازمان همکاری شانگهای است. ترامپ دوباره به میدان آمده تا به بگوید: «اگر با من علیه ایران متحد نشوید، همگی مجازات خواهید شد.» این یک تهاجم علیه اقتصاد جهان است. گرچه موشک‌ها از سوی ایران شلیک می‌شوند، اما در عمل، مسبب اصلی این تجاوز و گرفتاری برای کشورهای خلیج فارس، اسرائیل و ایالات متحده آمریکا هستند، نه ایران.

سی‌ان‌ان: سنتکام جنایت کرد

اما پاسخگو نیست

در پی حمله سبعانه پنتاگون به یک مجلس عروسی در جزیره سیریک و شهادت عده‌ای غیرنظامی از جمله کودکان، سی‌ان‌ان گزارش داد که سنتکام پاسخگوی حملات شب گذشته به غیرنظامیان در ایران نیست.

مجری سی‌ان‌ان گفت: یکی از حملات شب گذشته دست‌کم چهار نفر را کشته است و بنا بر گزارش‌ها، یک کودک نیز در میان کشته‌شدگان بوده که در یک جشن عروسی حضور داشته است. همچنین گزارش شده یک فرودگاه غیرنظامی کوچک هم هدف قرار گرفته است. ما با سنتکام تماس گرفتیم تا ببینیم چرا این حمله انجام شده و چه اتفاقی برای فرودگاه افتاده است. اما باز هم پاسخی دریافت نشده؛ موضوعی که متأسفانه روال معمول شده است.

تحقیر چندباره ترامپ در تنگه

این بار با قیمت و آمارهای نفتی

در پی تنش‌های اخیر، قیمت نفت برنت برای ساعاتی قبل از ۹۶ دلار هم عبور کرد. قیمت نفت ظرف یکی دو هفته اخیر بیش از ده دلار افزایش داشته است که خلاف تقلای ترامپ برای پایین آوردن قیمت و عادی‌نمایی بازار است.

تانکر ترکرز دیروز گزارش داد: «صادرات نفت عراق و کویت نسبت به قبل از جنگ ۳۶ درصد، قطر ۴۸ درصد و عربستان ۴۸ درصد کاهش یافته است». هم‌زمان، مؤسسه کپلر خبر داد: روز سه‌شنبه تنها ۴ کشتی از تنگه هرمز عبور کردند؛ رقمی که بسیار پایین‌تر از میانگین حدود ۱۳ کشتی در ۱۰ روز گذشته است.

گفتنی است اغلب این ترددهای بسیار محدود، توسط کشورهای متحد یا طرف شراکت و همکاری با ایران و پس از گرفتن مجوز انجام می‌شود.

در همین حال، «منچ‌او‌سینت»، منچ‌او‌سینت ادعای آکسیوس درباره عبور حدود ۴۰ کشتی از تنگه هرمز در روز سه‌شنبه را رد کرد و آن را تلاشی برای آرام کردن بازار نفت دانست. منچ‌او‌سینت تأکید کرد: باراک راوید و اکسیوس فیک نیوز دروغ می‌گویند تا بازار آرام شود.

ترامپ چند بار ادعا کرده که هر شب ۳۰ کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کنند. اما مالکان نفتکش‌ها هر روز مطلع می‌شوند که کشتی‌های متخلف از قاعده ایران، مورد اصابت موشک و مین قرار گرفته‌اند. مالکان کشتی‌ها وعده ترامپ را باور می‌کنند که مثل آب خوردن دروغ می‌گوید؟ یا خبرهای واقعی را باور می‌کنند و خطر را به جان نمی‌خرند؟ به همین علت هم هست که قیمت نفت به بالای ۹۰ دلار رسیده و ذخائر راهبردی آمریکا برخلاف وعده ترامپ، مرتباً در حال کاهش است.

ترامپ ادعا کرده بود ذخایر نفتی به‌زودی با نفت ونزوئلا دوباره پر می‌شود و قیمت بنزین کاهش خواهد یافت. اما کارشناسان به شبکه «سی‌ان‌بی‌سی» گفتند: بازسازی زیرساخت‌های فرسوده استخراج نفت در ونزوئلا سال‌ها زمان می‌برد و آمریکایی‌ها تا آینده‌ای بسیار دور از منافع اصلی این توافق بهره‌مند نخواهند شد.

کاهش 90 درصدی تردد

یعنی کنترل ترامپ بر تنگه؟!

کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا دیروز ادعا کرد: ۱۷ میلیون بشکه نفت روز دوشنبه از تنگه هرمز و از راه دریا گذشت و این بالاترین سطح از زمان کاهش جریان‌ها به دلیل جنگ ایران است..

اما با وجود ادعای رایت، خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که قیمت گازوئیل ایالات متحده به بالاترین سطح از ماه آوریل رسیده است. این افزایش قیمت، نشان‌دهنده فشارهای تورمی جدی بر اقتصاد جهانی است. هم‌زمان، قیمت‌ها در روز سه‌شنبه به ۵.۶۸۸ دلار برای هر گالن رسید که نزدیک به اوج قیمتی آوریل است.

در این وضعیت دروغ‌بافی ترامپ و اعضای دولتش درباره تنگه هرمز و جریان آزاد نفت، جان مرشایمر استاد برجسته روابط بین‌الملل تصریح کرد: کاملاً روشن است که ایرانی‌ها تا حد زیادی کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارند. پیش از آغاز جنگ، روزانه حدود ۱۳۰ کشتی از تنگه عبور می‌کردند، اما این رقم اکنون به حدود ۸ تا ۱۱ کشتی در روز کاهش یافته است. ادعای ترامپ درباره کنترل آمریکا بر تنگه هرمز مضحک است.

تنگه هرمز در قبضه ایران است

متیو هو، افسر سابق تفنگداران دریایی آمریکا و مقام پیشین وزارت خارجه آمریکا نیز با بیان اینکه رسانه‌های حامی ترامپ، تحلیلگران منتقد جنگ را بایکوت کرده‌اند، گفت: واقعیت این است که ایران به‌گونه‌ای بر تنگه هرمز تسلط دارد که آمریکایی‌ها نمی‌توانند آنها را عقب برانند، اگرچه آمریکا همچنان بیانیه می‌دهد که اوضاع در کنترل ماست اما فکر نمی‌کنم شرکت‌های کشتیرانی و بیمه‌ها اصلاً این ادعا را باور کنند، ایران کنترل را در دست دارد؛ هدف اصلی روایت‌سازی این است که به جهان نشان دهند ادعای کنترل آمریکا بر تنگه هرمز معتبر است.

ایران چگونه دو ناو آمریکا را

از دور خارج کرد؟

هارلن اولمن، رئیس گروه کیلوون و افسر ارشد بازنشسته نیروی دریایی آمریکا که در خلیج فارس خدمت کرده، می‌گوید حملات اخیر آمریکا به ایران احتمالاً محدود باقی خواهد ماند، زیرا واشنگتن با محدودیت‌های عملیاتی مواجه است. او به الجزیره گفت: ارزیابی من این است که دولت ترامپ تلاش می‌کند این مسئله را بسیار، بسیار محدود نگه دارد. ناوهای هواپیمابر «آبراهام لینکلن» و «جرالد فورد» پس از استقرارهای طولانی‌مدت بدون تعمیرات، با ماه‌ها حضور در کارخانه‌های تعمیراتی مواجه هستند؛ بنابراین ایران بدون حمله مستقیم به آنها، دو ناو هواپیمابر هسته‌ای آمریکا را از چرخه عملیاتی خارج کرده است.

وزیر خزانه‌داری

دو بار سنگ روی یخ شد

آخرین نمونه درماندگی و دروغ‌گویی آشکار مقامات دولت ترامپ، اظهارات وزیر خزانه‌داری است که دیروز با عصبانیت گفت: «یکی از بهترین متحدانی که ایران دارد، رسانه‌ها هستند. رسانه‌ها بلافاصله تمام دروغ‌هایی که ایران می‌گوید را منتشر می‌کنند. هیچ مینی در تنگه وجود ندارد. دو کشتی به مین برخورد نکردند».

اما برخلاف ادعای بسنت، شرکت ملی کشتیرانی عربستان دیروز وقوع حادثه برای نفتکش «سدر» در حین عبور از تنگه هرمز را تأیید کرد. این حادثه که در تاریخ ۳۱ اوت رخ داد.

اسکات بسنت، همچنین ادعا کرده بود: «درباره ایران، اشتراک‌هایمان با چین بیش از اختلاف‌هاست. چین موافق است که باید تجارت دریایی آزاد در تنگه هرمز وجود داشته باشد.

اما چین دیروز، اجماع گروه ۲۰ بر سر بند تنگه هرمز را ناکام گذاشت و بیانیه را وتو کرد. ‌چین در نشست گروه ۲۰ در برابر فشارهای آمریکا ایستاد و با بند پیشنهادی درباره تنگه هرمز مخالفت کرد. چین، ادبیات آمریکا درباره آزادی کشتیرانی و اختلال در تنگه هرمز بود و نشست بدون بیانیه مشترک به پایان رسید.

پس از این اتفاق، وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت: «چین از پیوستن به بیانیه وزرای دارایی گروه ۲۰ در مورد تنگه هرمز خودداری کرد.». معلوم شد ادعای بسنت درباره دیدگاه مشترک چین و آمریکا علیه ایران هم دروغ است.

انزوای ترامپ حتی در گروه ۲۰

روزنامه نیویورک‌تایمز دیروز درباره نشست گروه ۲۰ نوشت: دولت ترامپ قصد داشت این نشست را به ویترینی برای نمایش موفقیت اقتصادی خود تبدیل کند، اما به صحنه گلایه متحدان از سیاست‌های واشنگتن تبدیل شد. نمایندگان اروپا، کانادا و دیگر کشورهای دوست آمریکا، جنگ علیه ایران را یکی از عوامل آسیب به اقتصاد خود دانستند. گلایه اصلی متحدان این بود که تبعات جنگ علیه ایران اکنون به اقتصاد کشورهای دیگر منتقل شده است. اختلال در بازار انرژی و حمل‌ونقل دریایی، هزینه جنگی را که واشنگتن آغاز کرده، به اقتصاد جهانی تحمیل کرده است.

ایران هزینه می‌پردازد

چون می‌داند که پیروز است

روزنامه ایندیپندنت گزارش داد: کارشناسان نسبت به استفاده دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا از محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی در خصوص حمله به جزیره خارک ایران هشدار می‌دهند چرا که این حمله عملاً انجام نشده بود و چنین اقداماتی از سوی ترامپ اعتماد عمومی را کاهش داده و شکاف‌ها را در خصوص واقعیت‌های میدانی جنگ علیه ایران تشدید می‌کند.

هم‌زمان با انیمیشن بازی ناکام ترامپ، پروفسور رابرت پِیپ، استاد دانشگاه شیکاگو اظهار کرد: آمریکا دوباره ایران را بمباران کرد، ایران جواب داد؛ برد منطقه‌ای ایران بزرگ‌تر از انتظار درآمد، نه فقط در اردن. آنچه دیده می‌شود کنش جنبشی اندک نیست؛ چرخش ابرنفتکش است. هگست فرمان را یک سو می‌کشد، دیگران در پنتاگون خلاف آن. بعضی استعفا می‌دهند؛ فرماندهان می‌گویند دستور را اجرا می‌کنند اما موافق نیستند. نشت اسرار به رسانه تصادفی نیست.

آمریکا به تلاش ایران برای فشار روی نفتکش‌ها در هرمز با ضربه سوزن‌مانند به جزیره لارک جواب داد؛ پاسخ ایران بزرگ‌تر بود و یک روز پنهان ماند. فقط اردن نبود؛ امارات هم هدف گرفته شد.

آنچه کار می‌کند انکار است، نه تنبیه؛ اینکه طرف را قانع کنی که هیچ استراتژی برنده‌ای ندارد. ایران دارد انکار می‌کند، نه فقط تنبیه. ترامپ هر هفته می‌پرسد چرا ایران خم نمی‌شود. جواب این است: ایران شانس معقول پیروزی می‌بیند، حتی بیش از معقول؛ پس تنبیه تحریمی را به‌عنوان هزینه پیروزی می‌پردازد. بخش بزرگی از ارتش آمریکا، شاید نه همه، متقاعد شده‌اند که در وضعیت بدون‌برد هستند. سؤال نیرو این نیست که سخت‌جان نیست؛ بلکه می‌گوید برای چه بمیرم؟

عقب‌نشینی تا اردن

یعنی قطعیت باخت ترامپ

پروفسور پِیپ می‌افزاید: ترامپ وعده ضربه سخت داد و نزد. خودش هم الگوی باخت-باخت و فقدان گزینه را می‌بیند. هرج‌ومرج واشنگتن از همین‌جا می‌آید و نشان عوض شدن در هفته‌ها و ماه‌های آینده کم است. هدف ایران، بیرون کردن نیروی آمریکا از خلیج فارس است؛ هژمون منطقه‌ای خلیج و بعد حوزه نفوذ فراتر. جنگ با حدود ۵۰ هزار نیرو و

حدود ۱۳ تا ۱۸ پایگاه در خلیج شروع شد؛ شش ماه بعد نیرو دور به دور عقب کشیده شده است: پایگاه‌ها ضربه خورده، ناوها از برد پهپاد به اقیانوس هند دور شده، نیروی هوایی به اردن و شاید اینجرلیک و حتی اروپا رفته. این فاصله یعنی سورتی کمتر و زور کمّی کمتر.

اگر نیروی هوایی تا اردن عقب باشد و ایران به منطقه تجمع اردن برسد، تهاجم هوابرد سطح لشکر حتی از پایگاه پوپ در کارولینای شمالی هم با از دست رفتن سوخت‌رسان‌های اول جنگ دیگر مسیر معتبر نیست. تعویض فیزیکی نیرو در منطقه ممکن است ناممکن شده باشد. انتخابات میان‌دوره‌ای، پنجره را تعیین می‌کند. بُرد دموکرات‌ها در مجلس و سنا می‌تواند ترامپ و هگست و حتی بسنت را زیر استیضاح ببرد.

ژنرال‌های پنتاگون

یکی‌یکی حذف می‌شوند

در حالی که دست‌کم ۲۰ مقام ارشد نظامی آمریکایی در طول دوره تصدی پیت هگست وزیر جنگ آمریکا استعفا داده یا اخراج شده‌اند، ران فیلیپکوفسکی مجری رسانه‌ای و تفنگدار سابق دریایی به طعنه و تمسخر گفت: هگست در واقع تعداد بیشتری از ژنرال‌های آمریکایی را از میان برداشته تا ژنرال‌های ایرانی را.

از طرف دیگر، نشریه نیو ریپابلیک در تحلیلی نوشت: ترامپ راهی برای پایان جنگ علیه ایران ندارد. جنگ از همان هفته‌های نخست برخلاف انتظارات واشنگتن پیش رفت و اکنون، با گذشت ماه‌ها همچنان راه روشنی برای پایان دادن به آن ندارد. واشنگتن به هدف شکست دادن ایران نزدیک‌ نشده و سیاست موسوم به «فشار اقتصادی حداکثری نیز نتوانسته نتیجه مورد انتظار را به دست آورد. آمریکا نتوانسته چین و روسیه را همراه کند و ایران همچنان از مسیرهای مهم اقتصادی و مالی برخوردار است. ایران همچنان پابرجاست، حملات متقابل ادامه دارد و تنگه هرمز، برخلاف پیش از آغاز جنگ، همچنان با بحران روبه‌روست.

جنگ واقعی در داخل پنتاگون است!

جن ساکی، سخنگوی سابق کاخ سفید معتقد است: جنگ واقعی در پنتاگون است و به‌جای ژنرال‌های ایران، ژنرال‌های آمریکا را دارند می‌زنند. آدم‌های هالیوودی در دولت هستند که صلاحیت خیلی‌هاشان برای شغل‌شان فقط وفاداری بی‌چون‌وچراست. مدیریتی با بعضی از مهم‌ترین مسئولیت‌ها، دست یکی از کم‌صلاحیت‌ترین و غیرجدی‌ترین آدم‌های این جمع افتاده است: پیت هگست وزیر دفاع که در چند هفته گذشته کلی جنجال درست کرده است. همین دیشب دن دریسکول، وزیر ارتش، بعد از درگیری‌های مکرر با هگست، کار فوق‌العاده‌ای کرده. رفته کاخ سفید تا شخصاً استعفانامه‌اش را به رئیس‌جمهور ترامپ بدهد. این تازه‌ترین موج استعفای مقام‌های ارشد نظامی است که در دوره رهبری هگست اخراج شده‌اند، یا یا استعفا داده‌اند.

تصفیه ارتش آن‌قدر شدید بوده که بزرگ‌ترین نیروی نظامی بدون رهبر غیرنظامی ارشد، بدون ژنرال ارشد تأییدشده سنا، و بدون ژنرال ارتش تأییدشده مسئول عملیات مانده است. فرمانده کل قوا (ترامپ) انگار اصلاً نمی‌فهمد این وضعیت چقدر بد است. همه این‌ها درست وقتی است که جنگ ایران دوباره دارد اوج می‌گیرد. امشب یکی‌ از موشک‌های ما، به یک مجلس عروسی خورده و غیرنظامیان بی‌گناه را کشته است. ایران امشب با موج حملات خودش جواب داده و متحدان آمریکا در خلیج فارس را هدف گرفته است. چند فرمانده نظامی به هگست گفته‌اند که عملیات طولانی و گسترده، پایدار نیست و خطر تضعیف توان مقابله با تهدیدهای دیگر، از جمله خاک آمریکا را دارد.

مخالفت فرماندهان پنتاگون

با ادامه جنگ

ژنرال مارک هرتلینگ، فرمانده ارشد بازنشسته ارتش آمریکا با بیان اینکه فرماندهان ارشد آمریکایی با ادامه جنگ در خاورمیانه مخالفت کرده‌اند، افزود: وزیر دریسکول (مستعفی) که در ارتش و کنگره بسیار محترم بود، به‌طور فزاینده‌ای خود را در برابر ارتشی مسئول می‌دید که دیگر اجازه رهبری آن را نداشت؛ مسائل زیادی بین او و وزیر دفاع به وجود آمد، از جمله حذف افراد از لیست ترفیعات و بازنشستگی برخی از بهترین ژنرال‌های سه و چهار ستاره که آماده بودند تا ارتش را به آینده هدایت کنند. ما در هفته گذشته شاهد بودیم که بسیاری از وزیران با ادامه عملیات در خاورمیانه مخالفت کردند و چندین فرمانده رزمی، از جمله فرماندهی هند-اقیانوسیه، فرماندهی جنوبی و فرماندهی اروپا، همگی گفته‌اند که این جنگ به آمادگی ما آسیب می‌زند. دریسکول گفت که اگر نتوانم تحول و افراد درون ارتش را کنترل کنم،

باید بروم.