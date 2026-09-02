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کد خبر: ۳۳۷۲۴۷
تاریخ انتشار : ۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۹
سرویس کیهان » اخبار
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محسن رضایی خطاب به آمریکا:

بنیان‌‌تان درهم خواهد شکست

دبیر شورای ‌عالی امنیت ملی خطاب به آمریکا نوشت: راهبرد جدید ایران بنیان شما را درهم می‌شکند.
محسن رضایی، دبیر شورای ‌عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تجاوزات آمریکا علیه ایران در برنامه ایکس نوشت: با این دست ‌و پا زدن‌ها، نه‌تنها از قعر جهنمی که برای خود ساخته‌اید بیرون نخواهید آمد، بلکه به‌زودی خواهید دید راهبرد جدید ایران در میدان جنگ، دیپلماسی و مقابله با محاصره اقتصادی، بنیان‌‌تان را درهم خواهد شکست. 
به گزارش تسنیم، شامگاه سه‌شنبه، ارتش تروریستی آمریکا در اقدامی تجاوزکارانه با حمله به مناطقی از خاک جمهوری اسلامی ایران باعث شهادت تعدادی از شهروندان ایرانی شد.

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