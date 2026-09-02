ارتباط غذاهای فوقفرآوریشده با خطر سرطان پروستات
یک مطالعه جدید نشان میدهد که غذاهای فوقفرآوریشده ممکن است با خطر بالاتر سرطان پروستات مرتبط باشند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند مردانی که بیشترین غذاهای فوقفرآوریشده را مصرف میکردند، در مقایسه با افرادی که کمتر از این مواد غذایی میخوردند، ۳۴ درصد بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان پروستات بودند.
دکتر «چارلز هنکنز»، محقق ارشد و پروفسور پزشکی در دانشگاه آتلانتیک فلوریدا، گفت: در میان مردان بالغ، کسانی که مقادیر بالاتری از غذاهای فوقفرآوریشده مصرف میکنند، بهطور قابلتوجهی خطر ابتلا به سرطان پروستات در آنها افزایش مییابد.
هنکنز در بیانیهای گفت: این یافتهها نشان میدهد که غذاهای فوقفرآوریشده اثرات نامطلوبی بر سلامتی دارند و بر نیاز به مطالعات مشاهدهای در مقیاس بزرگ و آزمایشهای تصادفیسازیشده برای آزمایش کافی این فرضیه تأکید میکنند.
غذاهای فوقفرآوریشده معمولاً حاوی طیف گستردهای از افزودنیها هستند تا آنها را خوشمزهتر، جذابتر و ماندگارتر کنند، از جمله رنگها، امولسیفایرها، طعمدهندهها و تثبیتکنندهها. به گفته محققان، همچنین ارزش غذایی آنها کاهش یافته است.
بهعنوان مثال میتوان به محصولات پختهشده و تنقلات بستهبندیشده، غلات شیرین، محصولات آماده برای خوردن و گوشتهای فرآوریشده، مانند هاتداگ اشاره کرد.
به گفته محققان، مطالعات قبلی غذاهای فوقفرآوریشده را با خطر اضافهوزن، دیابت، التهاب، بیماری قلبی و مرگ زودرس مرتبط دانستهاند.
برای مطالعه جدید، محققان دادههای بیش از هفده هزار مرد ۱۸ ساله و بالاتر را که در یک نظرسنجی ملی سلامت و تغذیه بین سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۲۳ شرکت کرده بودند، تجزیه و تحلیل کردند.
محققان از ردیابی ۲۴ ساعته رژیم برای اولین بار تخمین تعداد کالری روزانه از غذاهای فوقفرآوریشده استفاده کردند. سپس، آنها مردان را تحت نظر گرفتند تا ببینند آیا آنها به سرطان پروستات مبتلا شدهاند یا خیر.
این مطالعه نشان داد مردانی که بیشترین مواد غذایی فوقفرآوریشده را مصرف میکنند، ۲۴ تا ۳۴ درصد بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان پروستات هستند.