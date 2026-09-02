استقامت در عمل، رمز پیروزی
امام علی(ع) در پاسخ به کسانی که میگفتند: چرا زود پیروز نمیشویم؟ فرمود: شما چه توقعی دارید؟ چرا اینقدر پرتوقع شدهاید؟ در جنگهای صدر اسلام هیچکس قول نداده بود حالا که ما همراه پیامبر(ص) هستیم پس حتما باید طرف پیروز باشیم، نتایج جنگها گاهی به سود ما بود به ضرر دشمن، و گاهی هم به سود دشمن بود به ضرر ما. خداوند میفرماید: «و ان لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا (جن- 16) اگر مردمی بر طریقت حق استقامت بورزند، آن وقت است که آنها را از آب فراوان سیراب خواهیم کرد. مقصود این است که نعمتهای الهی از زمین و آسمان بر مردم سرازیر خواهد شد. یعنی درهای برکت به روی مردم باز خواهد شد... این چنین بود تا وقتی که با استقامت مستمر صدق نیات ما به ظهور رسید، یعنی واقعا آنچه که باید از درون ما بجوشد، آن وقت خداوند پیروزی خودش را بر ما نازل کرد. (نهجالبلاغه- خطبه 56)(1)
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1- آشنایی با قرآن، شهید مرتضی مطهری(ره)، ج 9، ص 217 و 218 با تلخیص و ویرایش