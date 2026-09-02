راهکارهای مقابله با جنگ نرم(2)
پرسش:
از منظر آموزههای وحیانی، چه راهکارهایی جهت مقابله با جنگ نرم دشمنان ارائه شده است؟
پاسخ:
در بخش نخست پاسخ به این سوال به راهکارهایی شامل:
1- تعمیق و ترویج باورها و ارزشهای دینی 2- رعایت تقوا و دوری جستن از وسوسههای شیطان پرداختیم. اینک در ادامه، دنباله مطلب را پی میگیریم.
3- بازگویی حقایق و جهاد تبیین
از دیگر راهکارهای اعتقادی مقابله با جنگ نرم، بازگویی حقایق و پنهان نکردن آن و جهاد تبیین است. دشمنان در جنگ نرم به راهکار «کتمان و تحریف حقایق» روی میآورند، همچنان که دانشمندان یهود و نصاری، با کتمان و تحریف حقایق، مانع گرایش ملتهای مسیحی و یهودی به اسلام شدند.(بقره- 159) و آنان را از داشتن اعتقادات و باورهای صحیح و درست بازداشتند. انسان به طور فطری خواهان حق و حقیقت است. بازگویی و تبیین حقایق به تجلی این فطرت کمک میکند و از انحراف او جلوگیری میکند. از این رو تبیین حقایق از راهکارهایی است که به مردم بینش و بصیرت میبخشند و به رسوایی تحریفکنندگان و کتمانگران حقایق میانجامد و جنگ نرم آنان را خنثی مینماید. قرآن کریم میفرماید: «جاهدوا فی الله حق جهاده» و در راه خدا جهاد کنید و حق جهادش را ادا نمایید.(حج- 78) همچنین در آیه دیگری میفرماید: «فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا» پس از کافران اطاعت نکن و بدینوسیله(قرآن) با آنان جهاد کن. جهادی بزرگ.(فرقان- 52) جهاد کبیر جهاد با قرآن است که بهترین ابزار جهاد علمی و فرهنگی و نیرومندترین وسیله مناقشه و محاجه با دشمنان اسلام است. بنابراین جهاد در راه خدا را به طور مطلق در همه عرصهها باید ادا کرد، اما جهاد تبیین را با آموزههای وحیانی قرآن به بهترین شکل آن میتوان انجام داد.
4- مقاومت و سازشناپذیری بر سر اصول و مبانی اعتقادی
تاریخ اسلام نشان میدهد، هرگاه مسلمانان بر سر مبانی و اصول اعتقادی خود، مقاوم و پایدار ماندند، توانستند دشمنان عنود خود را در جنگ نرم به چالش بکشند و آنان را در رسیدن به آمالشان ناکام بگذارند. قرآن کریم در سوره کافرون هرگونه سازشکاری و نرمش بر سر مبانی و اصول دینی را نفی میکند و مسلمانان را به شرط برخورداری از ایمان به خداوند از همه برتر میداند.(آل عمران- 139) مشرکان و کافران عصر ما نیز دائما در پی آن هستند که مسلمانان با آنها سازش کرده و فرهنگ آنها را بپذیرند که قرآن با صراحت ما را از این کار منع کرده و میفرماید: «فلا تطع المکذبین ودوا لوتدهن فیدهنون» از تکذیبکنندگان اطاعت مکن، آنها دوست دارند(در مورد انحراف از حق) نرمش نشان دهی تا آنها هم نرمش نشان دهند.(قلم- 8 و 9) آری هرگونه سازش و نرمش در مبانی و اصول و دادن امتیاز به دشمنان، به امید دستیابی به منافعی که دشمنان پیشنهاد میدهند، انحراف از دین الهی محسوب میشود. قرآن کریم همچنین رضایت کفار را در دست برداشتن کامل از مبانی و اصول و آرمانهای الهی میداند. همچنان که خداوند میفرماید: «ولن ترضی عنک الیهود و لا النصاری، حتی تتبع ملتهم» یهودیها و مسیحیها هیچوقت از تو راضی نمیشوند، مگر اینکه از دین آنها پیروی کنی.(بقره-120)
5- نقد مبانی فکری و باورهای اعتقادی دشمن
از دیگر راهکارهای مقابله با جنگ نرم دشمنان، نقد و به چالش کشیدن مبانی فکری و باورهای اعتقادی دشمنان، با منطق و استدلال محکم است. دشمنان معاند اسلام میکوشند با جنگ نرم، آیین باطل و تحریفشده خود را برتر از آیین اسلام معرفی کرده و باورهای غلط و باطل خود را به جامعه تحمیل کنند. آنها با نشر شبهات و سؤالات انحرافی، حقایق را بر مسلمانان مشتبه میسازند. بنابراین راهکار مقابله با این شیوه جنگ نرم، نقد مبانی و اصول فکری و عقیدتی آنها است. به عنوان مثال قرآن کریم در مورد ادعای یهود و نصاری میفرماید: آنها گفتند، هیچکس جز یهود یا نصاری هرگز داخل بهشت نخواهد شد.
این پندار و آرزوی آنهاست. بگو! اگر راست میگویید: دلیل خود را بر این موضوع بیاورید.(بقره-111) همچنین قوم یهود ادعا دارند زندگی قرین به سعادت در آخرت از آن آنهاست و بهشت را خاص خود میدانند.(بقره-94) قرآن کریم در نقد مبانی فکری این گروه میفرماید: بهشت و پاداش خداوند و نیل به سعادت جاودان، در انحصار هیچ طایفهای نیست و این تفکر نژادپرستانه و تعصبهای نابجا را به طور کلی نفی میکند، و سعادت و خوشبختی را از انحضار طایفه خاصی بیرون میآورد، فقط معیار رستگاری را در ایمان و عمل صالح میداند.(تفسیر نمونه، ج1، ص402-404)
(ادامه دارد)