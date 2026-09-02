باید قدردان همه اقشار باشیم و اجازه ندهیم حقی از آنان تضییع شود

خرم‌آباد- خبرنگار کیهان:

معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: باید قدردان و حامی نیروهای انقلابی و خانواده‌های معظم شهدا و سایر اقشار جامعه که نقش برجسته در مقابله با بحران‌ها داشته‌اند باشیم و اجازه ندهیم حقی از آنان تضییع شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه در آیین تودیع و معارفه مدیران کل دادگستری لرستان افزود: عدالت باید در همه احکام تجلی داشته باشد و هر اقدامی که بدون پیوست عدالت باشد‌، مردم آن را سازگار با فطرت خود نمی‌شناسند.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه مردم عدالت را می‌خواهند و اگر بی‌عدالتی و ظلم باشد نمی‌پسندند، افزود: عدالت مقدمه زیبایی است و کسانی که در دنیا جنایات متعدد کرده‌اند به تنفر و انزوای عمومی دچار شده‌اند.

حجت‌الاسلام خلیلی گفت: عدالت؛ مادر تمام ارزش‌هاست و اگر حضرت امیر حکومت را می‌پذیرد می‌گوید به قصد اجرای احقاق حق و حاکمیت عدالت بر جامعه است.

حجت‌الاسلام خلیلی با بیان اینکه وظیفه حاکمیت اجرای عدالت در جامعه است، خطاب به مسئولان گفت: باید تلاش کنیم از مدار حق خارج نشویم. چون اگر عدالت نباشد گیتی می‌لرزد و هستی شکل نمی‌گیرد و نظام اجتماعی به هم می‌ریزد. لذا همه دستگاه‌ها باید اجرای عدالت را سرلوحه تلاش‌هایشان قرار دهند.

حجت‌الاسلام خلیلی گفت: قوه قضائیه سند تحول را با ایجاد راهکارهای مختلف و محوریت اجرای عدالت به اجرا در‌آورده که تاکنون برخی از کاستی‌های اجرای عدالت برطرف شده است.

در این آیین دکتر عمران علی‌محمدی مدیرکل جدید دادگستری لرستان گفت: ما مسئولان خادم مردم هستیم و غیر از خدمت به مردم نباید حقی برای خود قائل شویم.

علی‌محمدی با بیان اینکه مدیر باید تحصیلگر باشد‌، خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضائیه در سفر به لرستان تاکید کردند که مسئولان و کارکنان دستگاه‌ها مسئول اجرای عدالت هستند و مدیر باید با استفاده از ابزارها و فناوری روز، تسهیلگر باشد.

این گزارش حاکی است‌، هنگامی که رئیس کل جدید دادگستری لرستان خاطرنشان ساخت که مدیر باید تحصیلگر باشد و قاضی و کارمند نباید بدون مسکن باشند‌، صدای تشویق و دست زدن انبوه حاضران در فضای سالن پیچید و لبخند رضایت بر چهره‌ها نشست.

مهندس سید سعید شاهرخی استاندار لرستان نیز گفت: در استان لرستان همه دستگاه‌ها وفاق و خدمت به مردم و حل مشکلات آنان را محور تلاش خود قرار داده‌اند. در ادامه این مراسم از زحمات حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری رئیس کل قبلی دادگستری لرستان قدردانی و تودیع و دکتر عمران علی‌محمدی به این سمت معرفی شد.

لازم به ذکر است حجت‌الاسلام شهواری به سمت رئیس قضائی نیروهای مسلح در تهران منصوب گردیده است.