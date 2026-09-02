خرم‌آباد- خبرنگار کیهان:

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد گفت: اعتماد مردم به دستگاه قضا هنگامی به دست می‌آید که مبارزه با فساد- ابربدهکاران- تراسی‌ها و آنان که ارز مملکت را بموقع برنگردانده‌اند قاطع و سریع باشد و ریشه این‌ها در جامعه خشکانده شود.

حجت‌الاسلام دکتر سید احمدرضا شاهرخی در آیین تودیع و معارفه مدیران کل دادگستری لرستان، افزود: دستگاه قضا باید به گونه‌ای عمل کند که افکار عمومی یقین داشته باشند و ببینند کسی که حق دیگری را سلب کرده تشکیلات هوشمند قضائی با اشراف و دانش قضائی حق مظلوم را می‌گیرد.

دکتر شاهرخی با اشاره به نقش نیروهای مدافع انقلاب و کشور در ناکامی دشمنان این سرزمین، گفت: حمایت از جریان‌های انقلابی و کسانی که دغدغه‌شان حفظ کشور، اسلام و ملت است و ضابطینی که به خوبی انجام وظیفه می‌کنند موجب امید‌آفرینی در جامعه و یأس دشمنان می‌شود.

نماینده ولی فقیه در لرستان افزود: گاهی فاصله میان آرای صادره و تجدید نظر بسیار زیاد است که رفع این اشکالات به اعتماد مردم می‌افزاید.