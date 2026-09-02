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کد خبر: ۳۳۷۲۳۱
تاریخ انتشار : ۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۲
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نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد:

اعتماد مردم به دستگاه قضا در گرو برخورد قاطع با فساد ابر‌بدهکاران و تراستی‌ها است

خرم‌آباد- خبرنگار کیهان: 
نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد گفت: اعتماد مردم به دستگاه قضا هنگامی به دست می‌آید که مبارزه با فساد- ابربدهکاران- تراسی‌ها و آنان که ارز مملکت را بموقع برنگردانده‌اند قاطع و سریع باشد و ریشه این‌ها در جامعه خشکانده شود.
حجت‌الاسلام دکتر سید احمدرضا شاهرخی در آیین تودیع و معارفه مدیران کل دادگستری لرستان، افزود: دستگاه قضا باید به گونه‌ای عمل کند که افکار عمومی یقین داشته باشند و ببینند کسی که حق دیگری را سلب کرده تشکیلات هوشمند قضائی با اشراف و دانش قضائی حق مظلوم را می‌گیرد.
دکتر شاهرخی با اشاره به نقش نیروهای مدافع انقلاب و کشور در ناکامی دشمنان این سرزمین، گفت: حمایت از جریان‌های انقلابی و کسانی که دغدغه‌شان حفظ کشور، اسلام و ملت است و ضابطینی که به خوبی انجام وظیفه می‌کنند موجب امید‌آفرینی در جامعه و یأس دشمنان می‌شود.
 نماینده ولی فقیه در لرستان افزود: گاهی فاصله میان آرای صادره و تجدید نظر بسیار زیاد است که رفع این اشکالات به اعتماد مردم می‌افزاید. 

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