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کد خبر: ۳۳۷۲۳۰
تاریخ انتشار : ۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۲
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برگزاری جلسه مدیریت بحران شهرستان تالش در پی هشدار بارش شدید باران

تالش- خبرنگار کیهان: 
در پی صدور هشدار هواشناسی و پیش‌بینی بارش شدید باران در استان گیلان، جلسه مدیریت بحران شهرستان تالش به ریاست کاظم رزمی، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تالش، برگزار و بر آماده‌باش کامل نیروها و استقرار تجهیزات در نقاط حادثه‌خیز و پرخطر تأکید شد.
در این جلسه آخرین وضعیت جوی و احتمال بروز حوادث ناشی از بارش‌های شدید مورد بررسی قرار گرفت و دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران شهرستان در آماده‌باش کامل قرار گرفتند.
همچنین مقرر شد تجهیزات و ماشین‌آلات امدادی و عملیاتی در نقاط حادثه‌خیز و پرخطر شهرستان مستقر شده و دستگاه‌های خدمات‌رسان ضمن رصد مستمر شرایط، آمادگی لازم برای امدادرسانی و مدیریت حوادث احتمالی را داشته باشند.

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