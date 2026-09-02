برگزاری جلسه مدیریت بحران شهرستان تالش در پی هشدار بارش شدید باران

تالش- خبرنگار کیهان:

در پی صدور هشدار هواشناسی و پیش‌بینی بارش شدید باران در استان گیلان، جلسه مدیریت بحران شهرستان تالش به ریاست کاظم رزمی، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تالش، برگزار و بر آماده‌باش کامل نیروها و استقرار تجهیزات در نقاط حادثه‌خیز و پرخطر تأکید شد.

در این جلسه آخرین وضعیت جوی و احتمال بروز حوادث ناشی از بارش‌های شدید مورد بررسی قرار گرفت و دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران شهرستان در آماده‌باش کامل قرار گرفتند.

همچنین مقرر شد تجهیزات و ماشین‌آلات امدادی و عملیاتی در نقاط حادثه‌خیز و پرخطر شهرستان مستقر شده و دستگاه‌های خدمات‌رسان ضمن رصد مستمر شرایط، آمادگی لازم برای امدادرسانی و مدیریت حوادث احتمالی را داشته باشند.