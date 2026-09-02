کد خبر: ۳۳۷۲۳۰
تاریخ انتشار : ۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۲
برگزاری جلسه مدیریت بحران شهرستان تالش در پی هشدار بارش شدید باران
تالش- خبرنگار کیهان:
در پی صدور هشدار هواشناسی و پیشبینی بارش شدید باران در استان گیلان، جلسه مدیریت بحران شهرستان تالش به ریاست کاظم رزمی، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تالش، برگزار و بر آمادهباش کامل نیروها و استقرار تجهیزات در نقاط حادثهخیز و پرخطر تأکید شد.
در این جلسه آخرین وضعیت جوی و احتمال بروز حوادث ناشی از بارشهای شدید مورد بررسی قرار گرفت و دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران شهرستان در آمادهباش کامل قرار گرفتند.
همچنین مقرر شد تجهیزات و ماشینآلات امدادی و عملیاتی در نقاط حادثهخیز و پرخطر شهرستان مستقر شده و دستگاههای خدماترسان ضمن رصد مستمر شرایط، آمادگی لازم برای امدادرسانی و مدیریت حوادث احتمالی را داشته باشند.