نقش مهم ذوبآهن اصفهان در تأمین زیرساخت پروژههای ریلی کشور
اصفهان- خبرنگار کیهان:
مدیرعامل ذوبآهن اصفهان، گفت: ذوبآهن اصفهان بهعنوان تنها تولیدکننده ریل در ایران، نقش مهمی در تأمین زیرساخت پروژههای ریلی کشور دارد. تأمین 81 هزار و 300 تن ریل برای راهآهن چابهار- زاهدان و همچنین ریل مورد نیاز پروژههایی همچون میانه- اردبیل، مبارکه- شهرکرد و کرمانشاه-خسروی، بخشی از این نقشآفرینی است.
سیداردشیر افضلی در نشست با خبرنگاران افزود: ریل تولیدی ذوبآهن اصفهان در متروهای تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، اسلامشهر، پرند و کرمانشاه نیز مورد استفاده قرار گرفته است. توسعه حملونقل ریلی، گامی مؤثر در کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و استهلاک جادههاست و ذوبآهن اصفهان برای تأمین ریل مورد نیاز توسعه این شبکه آمادگی دارد.
وی همچنین از رفع تعهدات سنگین دوره قبل (فروش سلف)، رشد تولید ریل، توسعه محصولات جدید، اقدامات زیستمحیطی و برنامههای بهرهوری این مجتمع صنعتی خبر داد و با اشاره به شرایط خاص و دشوار صنعت در سالهای اخیر اظهار داشت: ذوبآهن اصفهان در این مدت با مجموعهای از چالشهای داخلی و خارجی مواجه بوده است؛ از محدودیتهای انرژی و مشکلات حملونقل گرفته تا شرایط خاص اقتصادی و بینالمللی که بر فعالیتهای تولیدی و صادراتی شرکت تأثیر گذاشته است.
افضلی با بیان اینکه یکی از چالشهای مهم شرکت، تعهدات ناشی از فروش در دوره گذشته بوده است، گفت: با تلاش کارکنان ذوبآهن، بخش قابل توجهی از این تعهدات یعنی حدود 287 هزار تن محصول تحویل بازار شده است.
وی افزود: تنها در بخش میلگرد و در ارتباط با طرح نهضت ملی مسکن، در سه ماهه نخست سال جاری حدود
53 هزار تن محصول تحویل شد؛ در حالی که شرکت برای تولید و تحویل این محصولات با محدودیتهای مالی مواجه بوده است. مدیرعامل ذوبآهن اصفهان با تقدیر از تلاش کارکنان این مجموعه تصریح کرد: همکاران این مجموعه در شرایطی فعالیت کردند که فشارهای اقتصادی و عملیاتی زیادی وجود داشت، اما با وجود همه مشکلات، تولید متوقف نشد و هیچ تعدیل نیرویی در شرکت انجام نگرفت.
وی یکی از مهمترین دستاوردهای اخیر این شرکت را رشد تولید ریل عنوان کرد و گفت: اگر تولید ریل در ذوبآهن توسعه پیدا نمیکرد، شرایط اقتصادی شرکت دشوارتر میشد.
مدیرعامل ذوبآهن اصفهان با اشاره به افزایش
187 درصدی تولید ریل در سال گذشته نسبت به سال پیش از آن، افزود: تولید ریل، علاوه بر ارزش افزوده بالا، جایگاه ذوبآهن را به عنوان تنها تولیدکننده ریل در غرب آسیا تثبیت کرده است. افضلی همچنین از تلاش متخصصان ذوبآهن برای تولید محصولات جدید و خاص خبر داد و گفت: تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، از محورهای اصلی برنامههای شرکت است.