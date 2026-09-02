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کد خبر: ۳۳۷۲۲۷
تاریخ انتشار : ۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۲
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تأکید رئیس کل دادگستری یزد بر نقش فعال رسانه‌ها در پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی

یزد- خبرنگار کیهان:
رئیس کل دادگستری استان یزد بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت رسانه‌ها برای تبیین اقدامات، ایجاد مطالبه‌گری هدفمند و اقناع افکار عمومی تأکید کرد و گفت: رویکرد رسانه‌ای در مواجهه با ناهنجاری‌های اجتماعی باید آگاهی‌بخش و پیشگیرانه باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی، در نشست با دادستان مرکز استان با تأکید بر نقش رسانه در مدیریت افکار عمومی، اظهار داشت: اقدامات و فعالیت‌های کارگروه باید متناسب با ملاحظات امنیتی و محرمانگی، از پیوست رسانه‌ای برخوردار باشد. وی افزود: فعالیت رسانه‌ای نباید به زمان پس از انجام اقدامات محدود شود، بلکه باید در سه مرحله پیش از اقدام، حین اقدام و پس از اقدام برنامه‌ریزی و اجرا شود تا افکار عمومی در جریان ابعاد و اهداف اقدامات قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد با تأکید بر ضرورت تبیین شفاف عملکرد دستگاه‌های مسئول، گفت: عملکرد دستگاه‌های متولی باید به‌صورت مستند و متناسب با ملاحظات موجود برای افکار عمومی تبیین شود و از ظرفیت رسانه برای افزایش آگاهی عمومی و تقویت مطالبه‌گری صحیح استفاده شود. حجت‌الاسلام طهماسبی همچنین بر ضرورت تشکیل یک تیم رسانه‌ای تخصصی برای کارگروه افق تأکید کرد و افزود: این تیم باید با شناخت دقیق مسائل و مخاطبان، نسبت به تولید محتوای هدفمند، اقناعی، تبیینی و پیشگیرانه اقدام کند. 
وی تصریح کرد: مدیریت فضای رسانه‌ای نباید صرفاً با رویکرد دفاعی و واکنشی دنبال شود، بلکه لازم است دستگاه‌های مسئول با تولید محتوای مناسب و حضور فعال در فضای رسانه‌ای، زمینه تبیین واقعیت‌ها، پاسخ به ابهامات و اقناع افکار عمومی را فراهم کنند.
رئیس کل دادگستری استان یزد استفاده از ظرفیت قرارگاه‌های مجازی و رسانه‌ای و ابزارهای انتشار محتوا را ضروری دانست و گفت: این ظرفیت‌ها باید برای تبیین اقدامات، مقابله با روایت‌های نادرست و تقویت ارتباط مؤثر با افکار عمومی مورد استفاده قرار گیرد. وی خاطرنشان کرد: برای موضوعات مهم و اولویت‌دار نیز باید بسته‌های رسانه‌ای مستقل و سریع تهیه و متناسب با ملاحظات موجود در اختیار رسانه‌ها و مبادی ذی‌ربط قرار گیرد تا اطلاع‌رسانی درباره اقدامات، هدفمند، هماهنگ و مبتنی بر مستندات انجام شود.

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