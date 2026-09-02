«برای ایران، پای ایران»؛ خدمت صادقانه، مطالبه جدی مردم از مدیران است

تالش- خبرنگار کیهان:

فرماندار تالش با تأکید بر ضرورت همدلی، قانون‌مداری و تکریم مردم گفت: توسعه شهرستان در گرو کار، تلاش، برنامه‌ریزی و خدمت صادقانه است و مدیران باید برای حل مشکلات مردم با تمام توان در میدان باشند.

رضا جمشیدی سه‌ساری در نشست با مدیران و کارکنان نمونه سال ۱۴۰۵ شهرستان تالش، با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهیدان رجایی و باهنر، عنوان کرد: خدمت به مردم مسئولیت الهی و رسالت انسانی است و کارکنان دولت باید با صداقت، اخلاق‌مداری و وجدان کاری در مسیر خدمتگزاری حرکت کنند.

وی افزود: در مسیر سیاست‌های دولت وفاق ملی به ریاست دکتر مسعود پزشکیان، همدلی و همکاری همه بخش‌ها برای حل مشکلات مردم ضروری است و باید با عبور از حاشیه‌ها، ظرفیت‌های شهرستان را در مسیر توسعه و آبادانی به کار گرفت. فرماندار تالش، تکریم ارباب‌رجوع و احترام به مردم را از مهم‌ترین اصول نظام اداری دانست و تصریح کرد: هیچ شهروندی نباید در مراجعه به دستگاه‌های اجرائی احساس بی‌توجهی، بی‌احترامی یا تبعیض داشته باشد.

جمشیدی سه‌ساری با تأکید بر قانون‌مداری و رعایت عدالت گفت: رونق تولید و اشتغال، توسعه زیرساخت‌ها و آبادانی شهرستان با شعار محقق نمی‌شود؛ بلکه نیازمند کار مستمر، برنامه‌ریزی، پیگیری و حضور مسئولانه در میدان خدمت است. وی خاطرنشان کرد: اگر ایران را دوست داریم، باید برای پیشرفت آن کار کنیم و اگر مردم را دوست داریم، باید مشکلاتشان را با جدیت دنبال کنیم.

فرماندار تالش در پایان با تأکید بر شعار برای ایران، پای ایران؛ برای مردم، در خدمت مردم، ابراز امیدواری کرد با همدلی و تلاش مضاعف، گام‌های مؤثری برای توسعه و آبادانی شهرستان برداشته شود.