فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۷۲۲۱
تاریخ انتشار : ۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۲
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
با دستور مستقیم پوتین

زیرساخت‌های انرژی اوکراین هدف قرار گرفتند

با دستور مستقیم پوتین، ارتش روسیه زیرساخت‌های انرژی اوکراین را هدف حملات موشکی گسترده خود قرار داد.
رئیس‌جمهور روسیه بامداد دیروز (چهارشنبه) ضمن اعلام اینکه «ما با تروریست‌ها مذاکره نمی‌کنیم» گفت: دستور حملات گسترده به زیرساخت‌های انرژی اوکراین، در واکنش به حملات این کشور را صادر کرده است. پوتین در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: «ما به نیروهای مسلح دستور داده‌ایم که حملات گسترده‌ای را علیه زیرساخت‌های انرژی اوکراین انجام دهند، زیرا آنها زیرساخت‌های انرژی ما را هدف قرار داده‌اند. ما این‌گونه پاسخ می‌دهیم».به دنبال این دستور وزارت دفاع فدراسیون روسیه اعلام کرد که نیروهای این کشور به چهار تأسیسات زیرساختی انرژی در شهر اودسا و منطقه ویژه اودسا در اوکراین که از فعالیت بنادر در دریای سیاه پشتیبانی می‌کردند، حمله کرده‌اند. براساس بیانیه وزارت دفاع روسیه، در بندر اودسا همچنین یک تأسیسات تولید شناورهای سطحی بدون سرنشین، 6 مخزن ذخیره سوخت متعلق به نیروهای مسلح اوکراین و انبارهای حاوی تجهیزات نظامی و فنی هدف قرار گرفتند. رسانه‌های روسی هم با انتشار یک ویدئو خبر دادند که ارتش این کشور مراکز لجستیکی در پایتخت اوکراین و شهر بندری اودسا را هدف قرار داد. طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، مرکز لجستیک «استلار جت» اوکراین در پایتخت این کشور در یکی از این حملات هدف حمله هوایی قرار گرفت.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

کابل‌ها برای ما دست تکان می‌دهند!(نکته)

آقای مرعشی! منبع اخبار شما سوراخ است!

قطب‌نمای حرکت بر مدار امام جامعه (یادداشت روز)

رصد، شناسایی، شلیک! ضرب‌شست ایران به تروریست‌های آمریکایی

عقب‌نشینی پنتاگون تا اردن یعنی قطعیت باخت ترامپ در جنگ

سردار ابن‌الرضا: اطلاعات ذی‌قیمتی از ظرفیت‌های فناورانه‌ دشمن داریم

حتی وسایل بی‌بی‌سی را هم پلمب کردند!

قبض‌های نامتعارف برق و گلایه‌های مشترکان

دست رد به سینه تحریم‌های آمریکا در اجلاس شانگهای

پلیس: تصادف خودرو با تجمع شهروندان مشهدی عمدی و امنیتی نبود