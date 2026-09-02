پارلمان ونزوئلا به غارت نفت خود توسط آمریکا رأی مثبت داد!
سرویس خارجی-
پارلمان ونزوئلا که در کنترل حزب حاکم است، در اقدامی عجیب و تأسفبار اما واقعی، غارت گسترده منابع نفتی این کشور از سوی آمریکا را رسماً تأیید کرد.
کاری که این روزها آمریکا در حال اجرای آن در کشور ونزوئلا است را منتقدان شکل نوینی از امپریالیسم یا استعمار نام نهادهاند. حزب حاکم ونزوئلا به ریاست «دلسی رودریگز» که پس از ربایش «نیکولاس مادورو» در دیماه گذشته زمام امور این کشور را برعهده گرفته، کاملاً در خدمت منافع آمریکا قرار گرفته و در حال بذل و بخشش ثروت نفتی ونزوئلا است. گزارشها حاکی است غارت منابع عظیم نفتی این کشور توسط آمریکا وارد مرحله بسیار تازهای شده است. روز شنبه بود که «دونالد ترامپ» اعلام کرد که به دستور او، «مارکو روبیو» وزیر خارجه و «پیت هگزت» وزیر جنگ این کشور، با همکاری «دلسی رودریگز» زمینه کنترل آمریکا بر بیش از ۶۵ میلیارد بشکه از ذخایر اثباتشده نفت ونزوئلا را فراهم کردهاند. ترامپ این توافق را بزرگترین معامله نفتی تاریخ توصیف کرده و گفت: این قرارداد بدون تحمیل هزینه به مالیاتدهندگان آمریکایی، عرضه نفت آمریکا را افزایش و قیمت انرژی را برای مصرفکنندگان این کشور کاهش خواهد داد. به دنبال اعلام ترامپ، دلسی رودریگز، رئیسجمهور موقت ونزوئلا هم توافق نفتی با آمریکا را تأیید کرد و از دونالد ترامپ و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا تشکر کرد. رودریگز به اعلام ترامپ مبنی بر آنچه او «بزرگترین معامله نفتی در تاریخ جهان» نامید، اشاره کرد و مدعی شد که روابط با آمریکا در «نقطه عطف تاریخی» قرار دارد. براساس اطلاعات منتشرشده توافق جدید توسعه
۱۷ میدان راهبردی ونزوئلا را دربر میگیرد. ذخایر اثباتشده این میادین حدود ۶۵ میلیارد بشکه، معادل بیش از یکپنجم کل ذخایر نفت ونزوئلا، اعلام شده است.
اقدام عجیب پارلمان ونزوئلا
در حالی که انتظار میرفت حداقل پارلمان ونزوئلا جلوی غارت منابع نفتی این کشور را بگیرد. گزارشها حاکی است پارلمان این کشور نیز روز سهشنبه، پیش از سفر برنامهریزیشده «کریس رایت»، وزیر انرژی آمریکا، به کاراکاس، توافق نفتی با دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا را تصویب کرده است. رودریگز روز سهشنبه در پستی در تلگرام نوشت: «در یک نشست فوقالعاده، موضوعاتی را که برای کشور از اهمیت حیاتی برخوردارند، بررسی کردیم؛ ما با اصلاحات جزئی در قانون دیوان عالی کشور موافقت کرده و توافقنامه دوجانبه انرژی میان جمهوری بولیواری ونزوئلا و ایالاتمتحده را به تأیید رساندیم».
به گزارش ایرنا از رویترز، این توافق بیسابقه، به آمریکا دسترسی به یکپنجم ذخایر نفتی ونزوئلا را فراهم میکند. این دسترسی از طریق قراردادی که براساس آن شرکت خصوصی نفتی ««شرکای انرژی آبی آمریکای شمالی» (NABEP) اجاره ۱۰۰ساله ۱۷ میدان نفتی را دریافت خواهد کرد، تأمین خواهد شد. یک مقام آمریکایی با بیان اینکه کریس رایت وزیر انرژی آمریکا برای امضای توافق با یک نهاد خصوصی به ونزوئلا سفر خواهد کرد، افزود که شرکت شورون قرار است گسترش فعالیت خود در این کشور آمریکای لاتین را اعلام کند. به نوشته یورونیوز، دو مقام آمریکایی نیز به رویترز گفتهاند که قرار است کنترل برخی از میادین نفتی ونزوئلا که قبلاً توسط شرکتهای چینی و روسی کنترل میشدند، به شرکت نفتی «شرکای انرژی آبی آمریکای شمالی» واگذار شود. به گفته این دو منبع، این پروژهها از جمله ۱۴ قراردادی هستند که اخیراً به «شرکای انرژی آبی آمریکای شمالی» تحت حمایت آمریکا واگذار شده است. کاخسفید در بیانیهای در همین رابطه اعلام کرد که شرکت «شرکای انرژی آبی آمریکای شمالی» به وزارت خارجه آمریکا حق امتناع اولیه برای خرید ۸۰ درصد باقیمانده از تولید خود را اعطا کرده است. آمریکا همچنین در قبال هیئت مدیره و مدیران شرکت حق وتو خواهد داشت و تصریح کرده است که اکثریت هیئت مدیره باید شهروندان آمریکا باشند. یورونیوز میافزاید: این توافق به شرکتهای آمریکایی جای پایی در برخی از داراییهای نفتی مهم استراتژیک ونزوئلا میدهد و در عین حال منافع چین و روسیه را که مدتهاست نقش مهمی در بخش انرژی این کشور ایفا کردهاند، از بین میبرد. این توافق همچنین به واشنگتن نقش مستقیمی در تعیین اینکه «چه کسی نفت ونزوئلا را تولید میکند و میفروشد» میدهد.
سراب نفتی
دونالد ترامپ، توافق تازه واشنگتن با ونزوئلا برای دسترسی به بخش بزرگی از ذخایر نفتی این کشور را یک تحول تاریخی و راهی برای کاهش قیمت بنزین در آمریکا و بازسازی ذخایر راهبردی نفت این کشور معرفی کرده است. اما روزنامه واشنگتنپست در گزارش تازهای نوشته است: برخلاف وعدههای دونالد ترامپ، نفت ونزوئلا نمیتواند شوک قیمتی در آمریکا را مهار کند. به گزارش تسنیم واشنگتنپست در گزارش خود با بررسی ابعاد این توافق نوشته است که حتی در صورت آغاز موج جدیدی از سرمایهگذاری در صنعت نفت ونزوئلا، افزایش قابلتوجه تولید و ورود نفت جدید به بازار در کوتاهمدت بعید است. به گفته کارشناسان صنعت نفت، استخراج نفت از میادین موردنظر با مشکلات فنی، هزینههای سنگین و ریسکهای سیاسی و امنیتی همراه است.
این گزارش میافزاید: ترامپ این توافق را «بزرگترین قرارداد نفتی تاریخ جهان» توصیف کرده و گفته است که این توافق میتواند قیمت بنزین را برای مصرفکنندگان آمریکایی به شکل قابلتوجهی کاهش دهد. اما واکنش بازار نفت تاکنون با این تصویر همخوانی نداشته است. پس از اعلام توافق، قیمت نفت هم کاهش پیدا نکرد و حتی افزایش یافته است. به نوشته واشنگتنپست مشکل اصلی به فاصله میان حجم ذخایر نفتی ونزوئلا و توان واقعی این کشور برای استخراج آنها بازمیگردد. تصور ورود ناگهانی حجم عظیمی از نفت ارزان به بازار اشتباه است. نفتی که بتواند واقعاً بر قیمت بنزین آمریکا اثر بگذارد، احتمالاً پنج تا 15 سال دیگر در دسترس خواهد بود. به این ترتیب، حتی اگر سرمایهگذاری موردنیاز فراهم شود، افزایش تولید نفت ونزوئلا قرار نیست در ماههای آینده اتفاق بیفتد. واشنگتنپست مینویسد: بعید است نفت جدید ونزوئلا تا زمان انتخابات بتواند تأثیر قابلتوجهی بر قیمت سوخت در آمریکا بگذارد.