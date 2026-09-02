فایننشالتایمز: پنتاگون آشفته است ژنرالها هیچ اعتمادی به هگزت ندارند
سرویس خارجی-
فایننشالتایمز در گزارشی با اشاره به «آشفتگی گسترده در پنتاگون» آن هم در میانه جنگ با ایران نوشته است که «پیت هگزت» وزیر جنگ بهدنبال تحمیل خواستههای خود به ژنرالهای ارتش است.
وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) در میانه جنگ با ایران دچار آشفتگی و سردرگمی عجیبی شده است. بسیاری از منتقدان آمریکایی میگویند یکی از دلایل اصلی شکست آمریکا در این جنگ بیکفایتی شخص «پیت هگزت» وزیر جنگ بوده است که برای چنین پستی مناسب نبوده است. از زمان حضور وی در پنتاگون تنشها در این نهاد بهشدت افزایش پیدا کرده است. بارها رسانههای آمریکایی درباره افزایش تنشها در پنتاگون، جابهجاییهای گسترده در سطوح ارشد نظامی و اختلاف هگزت با فرماندهان ارشد گزارش منتشر کرده است. براساس گزارشها هگزت از زمان آغاز دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ با اخراج یا برکناری اجباری، 24 تن از ژنرالها و دریاسالاران باتجربه را کنار گذاشته و افراد دارای وفاداری سیاسی را بر مصادر امور گمارده است و همین مسئله نیز دلیل بخشی از شکست پنتاگون در مقابل ایران بوده است.
اوایل هفته جاری واشنگتنپست با انتشار گزارشی افشاگرانه از مجادله ژنرالهای ارتش با پیت هگزت درباره تبعات جنگ با ایران خبر داده و نوشته بود: در پی بنبست در جنگ علیه ایران و عدم تحقق یک «پیروزی برقآسا»، فرماندهان ارشد نظامی آمریکایی هشدار دادهاند نیروها بیش از حد تحت فشار قرار گرفتهاند، مأموریتهای استقرار آنها طولانیتر شده و ذخایر تسلیحاتی نیز در معرض کاهش قرار دارد. واشنگتنپست نوشته بود: «فرماندهان مسئول نیروهای آمریکایی در اروپا، آسیا و آمریکای لاتین، به همراه دریاسالار ارشد نیروی دریایی، به طور خصوصی طی یک سند در تاریخ ۱۴ آگوست (23 مرداد) گفتند که با دستور هگزت برای افزایش نیروهای خود (در جنگ علیه ایران) مخالفند اما با این وجود آن را اجرا خواهند کرد. در اصطلاح نظامی، این یک عدم توافق است.»
بهدنبال هشدار فرماندهان ارشد نظامی به پیت هگزت درباره تبعات ادامه جنگ با ایران، رسانههای آمریکایی گزارش دادند وزیر ارتش آمریکا هم پس از ماهها اختلاف با هگزت بامداد سهشنبه استعفای خود را به دونالد ترامپ تقدیم کرد. رسانههای آمریکایی از جمله سیانان، آکسیوس و والاستریتژورنال گزارش دادند که «دن دریسکول»، جوانترین وزیر ارتش در تاریخ آمریکا و از چهرههای نزدیک به «جی.دی. ونس» معاون رئیسجمهور، استعفایش را بامداد سهشنبه به دونالد ترامپ، تحویل داده و در روزهای آینده پنتاگون را ترک خواهد کرد. نیویورکتایمز هم در گزارشی نوشته بود: اختلافات در وزارت جنگ آمریکا پس از شش ماه جنگ علیه ایران روزبهروز در حال افزایش است و برکناری یا استعفای دستکم 4 ژنرال 4ستاره ارتش وضعیت وزارت جنگ را بیش از پیش دچار آشفتگی کرده است. براساس این گزارش، در ژانویه ۲۰۲۵ (دی 1403) زمانی که هگزت وزارت جنگ را برعهده گرفت، ارتش آمریکا ۱۰ ژنرال چهارستاره فعال داشت؛ اما این تعداد اکنون به تنها پنج نفر رسیده که کمترین میزان در چند دهه اخیر محسوب میشود.
افزایش انتقادها از مدیریت پنتاگون
روزنامه فایننشالتایمز هم در گزارش تازهای با اشاره به آشفتگی در پنتاگون و بیاعتمادی گسترده ژنرالهای ارتش به هگزت نوشته است: استعفای وزیر ارتش آمریکا و حذف اسامی دستکم ۶ نفر از ژنرالهای ارتش آمریکا از فهرست ارتقاهای شغلی، ضمن نشاندادن آشفتگی در مدیریت وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) انتقادها از تحمیل خواستههای شخصی پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا در تصمیمگیریهای این نهاد را افزایش داده است.
این روزنامه انگلیسی با اشاره به استعفای «دن دریسکول» وزیر ارتش آمریکا، آن را پیامی آشکار درباره دخالت هگزت در بزرگترین شاخه نظامی آمریکا ارزیابی کرده و نوشته است: این تصمیم اوج ماهها اختلافات با وزیر دفاع درباره تغییرات فناورانه و انتصابات مقامات ارشد نظامی به همراه تنشهای شخصی حلنشدنی بین این دو بود. فایننشالتایمز به نقل از یک مقام آگاه از طرزفکر بریسکول نوشته است: وی که دوست نزدیک جیدی ونس معاون رئیسجمهوری آمریکاست، بر این باور است که هگزت به بزرگترین نهاد ارتش آمریکا آسیبی وارد کرده که تا نسلها ادامه خواهد یافت. به گفته این فرد، دریسکول تلاشهای مختلفی را در برهههای زمانی متفاوتی انجام داد اما فقط معلوم شد که هگزت بهدلیل احساس عداوت و دشمنی خود تمایلی به شنیدن حقایق یا حقیقت را ندارد.
فایننشالتایمز نوشته است: استعفای دریسکول، نشانههای آشفتگی تازهای را در پنتاگون برملا کرد؛ نهادی که بهدلیل نزاعهای داخلی و تصمیمات هگزت برای پاکسازی مقامات ارشد با مشکلات فراوانی دستوپنجه نرم میکند. این وضعیت در بحبوحه ادامهدار شدن جنگ ایران بروز کرده که فشارهای بر منابع نظامی را افزایش داده و ذخایر مهمات را تهی کرده است. این روزنامه انگلیسی نوشته است: خروج دریسکول از پنتاگون، ارتش آمریکا را در بحبوحه جنگ با ایران با خلأ رهبری مواجه میکند. انتظار میرفت وی تصمیم خود را برای ترک این نهاد هفته پیش عملی کند و این اقدام او بیتردید توسط منتقدان به عنوان نشانه هرجومرج و آشفتگی در وزارت دفاع آمریکا در دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ قلمداد خواهد شد.
براساس این گزارش مقامات کنونی و سابق وزارت جنگ آمریکا هگزت را به عنوان فردی که دچار پارانویا یا (اختلال ناشی از اضطراب روانی)، ناامنی فردی و حتی حسادت است، توصیف کردهاند و میگویند هرگاه افرادی مانند دریسکول مورد توجه قرار میگرفتند، وی عصبانی میشد. دریسکول به عنوان جانشین احتمالی هگزت در صورت تصمیم ترامپ برای اخراج وی محسوب میشد و نقش پیشتازی در تلاشهای پنتاگون برای ساخت پهپادهای ارزانتر و تلاشها برای فناوری ضد پهپادی و ضد موشکی ایفا کرده است. فایننشالتایمز در بخشی از گزارش خود آورده است: اگرچه بیشترین بارِ تغییراتِ اعمالشده توسط هگزت بر دوش نیروی زمینی بوده است، اما نیروی دریایی نیز تحت فشار قرار دارد و با چالش محدودیتهای بودجهای مواجه است. عملیات نظامی ترامپ و هگزت- از منطقه کارائیب گرفته تا ایران- بر محور نبردهای دریایی مهمی بوده و این امر موجب فرسایش ناوهای جنگی و کاهش ذخایر موشکی شده است. تارنمای نشریه هیل هم درباره تصمیمات هگزت نوشته است: استعفای دریسکول نشان میدهد که چگونه هگزت پس از نزدیک به ۲۰ ماه تصدی این سمت، به طور فزایندهای در حال تحمیل اراده خود به پنتاگون است.
نگرانی مشاوران ترامپ
رویترز هم در گزارشی از نگرانی مشاوران ترامپ از شکست جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای خبر داده و نوشته است: در نتیجه تبعات جنگ آمریکا علیه ایران مشاوران رئیسجمهور این کشور نگران شکست جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای هستند. به گزارش مهر، رویترز در گزارش خود میافزاید: شماری از مشاوران ارشد دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا تلاش دارند جنگ ایران پیش از انتخابات میاندورهای ۳ نوامبر (12 آبان) تشدید نشود؛ زیرا نگران هستند که ادامه جنگ و تبعات اقتصادی آن به شکست جمهوریخواهان در انتخابات مجلس نمایندگان و سنا منجر شود.
به ادعای این گزارش، دولت ترامپ فعلاً بهجای عملیات نظامی گستردهتر روی افزایش فشار اقتصادی و تحریمهای ایران متمرکز شده تا تهران را به دادن امتیاز در مذاکرات احتمالی وادار کند.این رویکرد در شرایطی اتخاذ شده که
۶۳ درصد آمریکاییها با جنگ علیه ایران مخالف هستند. افزایش قیمت بنزین نیز به یکی از نگرانیهای مهم رأیدهندگان تبدیل شده است. طبق گزارش رویترز، محبوبیت ترامپ نیز از حدود ۴۰ درصد در آغاز جنگ به ۳۳ درصد کاهش یافته است. رویترز همچنین مینویسد: ارتش آمریکا با محدودیت تسلیحاتی روبهرو شده و برخی مقامهای نظامی درباره تأثیر ادامه جنگ بر ذخایر مهمات و آمادگی نیروها هشدار
دادهاند.