رژیم صهیونیستی که پس از نزدیک به سه سال جنگ‌های مستمر در غزه، لبنان، سوریه و کرانه باختری با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه است، با اجرایی‌سازی مصوبه‌های قضایی، به‌دنبال جبران این خلأ از طریق ثبت‌نام اجباری یهودیان «فراارتدوکس» (حریدی) در ارتش است. این اقدام با واکنش‌های شدید این طیف مذهبی روبه‌رو شده و بحران جدیدی را در ائتلاف حاکم ایجاد کرده است.

براساس گزارش‌های منتشرشده، ارتش رژیم اسرائیل با کسری حدود ۱۲هزار نیروی فعال، از جمله ۷ هزار و ۵۰۰ سرباز رزمی مواجه است. این کمبود که عمدتاً ناشی از طولانی‌شدن جنگ و افزایش وابستگی به نیروهای ذخیره است، فرماندهان این رژیم را بر آن داشته تا برای پر کردن جایگاه‌های خالی، به سراغ حریدی‌ها بروند. دیوان عالی رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۴ رأی به لغو معافیت‌های جمعی حریدی‌ها از خدمت سربازی داد و همین امر، فشار بر دولت این رژیم برای اجرای قانون سربازی اجباری را افزایش داد. به دنبال این تصمیم، شبکه خبری والا، از افزایش حدود ۳۰ درصدی ثبت‌نام حریدی‌ها در مقایسه با سال گذشته خبر داده است.

براساس آمار منتشرشده، در جریان چرخه ثبت‌نام اخیر، حدود ۲۶۰ جوان حریدی با زور جذب ارتش شده‌اند که نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است. با این حال، مقامات صهیونیست اذعان کرده‌اند از حدود ۷۹ هزار حکم سربازی صادر شده برای حریدی‌ها، تنها تعداد انگشت‌شماری به مراکز اعزام مراجعه کرده‌اند. جان مرشایمر، از استراتژیست‌های برجسته رئالیست بر این باور است شکاف در سرزمین‌های اشغالی به حدی است که پیش از حملات هفتم اکتبر حماس، رژیم اسرائیل در آستانه یک جنگ داخلی بود. خدمت اجباری صهیونیست‌های حریدی از جمله اختلافات عمیقی است که اکنون رژیم صهیونیستی با آن مواجه است.

در واکنش به این فشارها، حریدی‌ها که غالباً تشکیل حکومت صهیونیست پیش از ظهور مسیحا را مجاز نمی‌دانند و در جنگ‌ها شرکت نمی‌کنند، بارها دست به تجمعات گسترده زده و شعار «می‌میریم اما سربازی نمی‌ریم» سر داده‌اند.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، به تازگی اعلام کرده است حریدی‌هایی که تورات مطالعه نمی‌کنند، یا باید به خدمت بروند یا راهی زندان خواهند شد. با این حال، اختلافات داخلی بر سر معافیت حریدی‌ها، کابینه ائتلافی نتانیاهو را به بحران کشانده و برخی از مقامات نظامی نسبت به تداوم این وضعیت هشدار داده‌اند.

ادامه شهرک‌سازی و تخریب منازل فلسطینیان

از سوی دیگر خبر می‌رسد سیاست‌های توسعه شهرک‌سازی و تخریب منازل فلسطینیان در کرانه باختری با شدت بیشتری ادامه دارد. گزارش‌ها حاکی از آن است که بولدوزرهای نظامی در منطقه «خربه الطبان» اقدام به تخریب ۱۲ خانه متعلق به فلسطینیان کرده‌اند. به گفته شهردار این منطقه، فلسطینیان قرن‌ها پیش از تأسیس رژیم منحوس صهیونیستی در این سرزمین‌ ساکن بوده‌اند، اما رژیم صهیونیستی به بهانه‌های مختلف، آنان را از سرزمین‌هایشان بیرون می‌راند.

در منطقه «جبل البابا» در نزدیکی شهرک غیرقانونی «معال ادومیم»، ساکنان فلسطینی نیز با تهدید آوارگی اجباری مواجه هستند. پروژه موسوم به E1 که از دهه ۱۹۹۰ در دستور کار قرار دارد، به‌دنبال اتصال شهرک معال ادومیم به شهرک‌های دیگر در بیت‌المقدس شرقی و در نهایت به سرزمین‌های اشغالی است. این پروژه کرانه باختری را به دو نیم تقسیم کرده و فلسطینیان را مجبور به طی مسیرهای طولانی و دشوار برای تردد بین مناطق مختلف خواهد کرد.

تشدید توحش شهرک‌نشینان

در تازه‌ترین حملات شهرک‌نشینان نیز، گروهی از آنان در منطقه «بیتا» در جنوب نابلس، دو خودروی فلسطینی را در مقابل منازل مسکونی به آتش کشیدند. براساس گزارش کمیسیون مقابله با شهرک‌سازی، شهرک‌نشینان صهیونیست در ماه گذشته میلادی ۶۲۸ حمله در کرانه باختری انجام داده‌اند که ۱۳۷ مورد از آنها در نابلس رخ داده است.

همچنین شهرک‌نشینان به مناطق مختلف کرانه باختری یورش برده و علاوه بر وارد آوردن خسارات به منازل، مزارع، و خودروهای فلسطینیان، دارایی‌های آنها را نیز به سرقت بردند. نظامیان صهیونیست نیز نه‌تنها مانع از توحش شهرک‌نشینان نمی‌شوند، بلکه خود آنها را در این اقدامات ضدانسانی همراهی می‌کنند.

دستگیری بشردوست آمریکایی

در همین حال، منابع محلی از دستگیری جیمز چمبرز، خیر آمریکایی حامی فلسطین در اسپانیا خبر می‌دهند. واشنگتن که از بزرگ‌ترین حامیان رژیم صهیونیستی در نسل کشی فلسطینیان به‌شمار می‌رود، خواستار استرداد این نیکوکار به اتهام کمک به جنبش حماس است. چمبرز که وارث یکی از ثروتمندترین خانواده‌های آمریکاست، متهم به انتقال ۷.۵ میلیون دلار به تونس و حمایت مالی از مقاومت فلسطین شده است.