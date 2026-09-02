انفجار در شبکه برق و ایستگاه قطار در آلمان چه خبر است؟

یک حمله خرابکارانه به شبکه برق آلمان در نزدیکی کلن برای دومین روز متوالی رخ داد؛ هم‌زمان در پی وقوع انفجاری مهیب در ایستگاه قطار آگسبورگِ این کشور، چندین نفر زخمی و تردد قطار‌ها مختل شد.

به گزارش مهر به نقل از آناتولی، پلیس آلمان اعلام کرد پُست برقی در نزدیکی شهر کلن هدف اقدام خرابکارانه قرار گرفت و منفجر شد. به گفته سخنگوی پلیس آلمان، با توجه به وضعیت فعلی تحقیقات، این حادثه نقص فنی نبوده و احتمالاً اقدامی عمدی و مجرمانه بوده است. این حادثه شامگاه سه‌شنبه در منطقه راین-ارفت رخ داد و بر اثر یک اتصال کوتاه، چند خط انتقال برق از آتش گرفته و از کار افتادند. این رویداد تنها یک روز پس از اقدام خرابکارانه دیگری علیه تأسیسات برق نیروگاه بزرگی در براندنبورگ رخ داده است. هم‌زمان خبر می‌رسد در پی انفجار مهیبی که روز چهارشنبه در ایستگاه قطار شهر آگسبورگ آلمان رخ داد، چندین نفر زخمی شدند. این انفجار منجر به اختلال کامل در تردد قطار‌ها شد.