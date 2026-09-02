منابع خبری از حمله پهپادی حزب‌الله به یک گشتی رژیم اسرائیل در ارتفاعات «علی‌الطاهر» در جنوب لبنان خبر دادند.

خبرنگار شبکه تلویزیونی المیادین دیروز چهارشنبه گفت: «رزمندگان مقاومت ساعت یک بامداد روز چهارشنبه به وقت محلی یک دستگاه خودروی نظامی رژیم اسرائیل را که در مسیر ارتفاعات علی‌الطاهر در حال بالا رفتن بود، رصد کردند. به محض رسیدن خودروی نظامی به محل، مقاومت چندین پهپاد (FPV) به سمت آن شلیک و یکی از آنها مستقیم به این خودرو اصابت کرد و آن را از کار انداخت.» ارتش رژیم اسرائیل نیز اعلام کرد که حزب‌الله دو فروند پهپاد انتحاری را به سمت نظامیان صهیونیست در ارتفاعات علی‌الطاهر شلیک کرده است. این رژیم جزئیات این حمله را ساسنور کرد. رسانه خبری راصد اما گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی ارتفاعات علی‌الطاهر را با گلوله‌های توپ هدف قرار داد. شهرک‌های المنصوری، زوطر الشرقیه و عربصالیم در جنوب لبنان نیز هدف حملات توپخانه‌ای و هوایی ارتش رژیم اسرائیل قرار گرفت.