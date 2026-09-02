تبعیض نظاممند علیه بومیان
یک مطالعه جدید نشان داده است که افراد بومی دارای معلولیت در استرالیا مدت طولانی را در بازداشت میگذرانند و برخی از آنها از دریافت مراقبتهای بهداشتی مناسب محروم هستند.
به گزارش خبرگزاری میزان، یک مطالعه ملی جدید در استرالیا با محوریت معلولیت بومیان نشان داده است که افراد دارای معلولیت از جوامع بومی، دورههای طولانی را بدون محکومیت در بازداشتگاه میگذرانند و برخی از آنها از دریافت مراقبتهای بهداشتی مناسب محروم میشوند.
گزارش «موانع درون میلهها»، تجربیات افراد دارای معلولیت بومی و جزیرهنشین تنگه تورس را در سیستم کیفری استرالیا بررسی کرده است.
دنیلز مایز، یکی از محققان این مطالعه گفت که او بیشتر و بیشتر از سراسر استرالیا در این مورد میشنود که مرگهای اخیر بومیان در بازداشتگاههای این کشور مربوط به افراد دارای معلولیت بوده است. یکی دیگر از محققان گفت که نمایندگان حقوقی به آنها گفتند که قادر به تهیه مترجم زبان اشاره برای موکلان ناشنوای خود نیستند؛ بنابراین، آنها مجبور بودند مدت بیشتری در بازداشت بمانند.