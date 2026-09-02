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کد خبر: ۳۳۷۲۱۳
تاریخ انتشار : ۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۲
سرویس کیهان » اخبار
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ترکیه

تصادف ۲ کشتی تجاری

بنابر اعلام مقامات ترکیه، دو کشتی تجاری با پرچم ترکیه در دریای مرمره در نزدیکی استانبول با هم برخورد کردند و ۱۰ خدمه آنها ناپدید شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، دفتر استانداری استانبول در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تصادف حدود ساعت ۳ بامداد روز چهارشنبه به وقت محلی در جنوب منطقه سیلیوری استانبول رخ داده است. این حادثه شامل کشتی تجاری آلسو بود که از استان شمال‌غربی قوجاایلی به سمت منطقه علیاغا در استان ازمیر در حرکت بود و کشتی توگبرک امام اوغلو که از بندر جنوبی اسکندرون به سمت کارادنیز ارگلی در ساحل دریای سیاه ترکیه در حرکت بود. در این بیانیه آمده است که مقامات نتوانستند با کشتی توگبرک امام‌اوغلو و ۱۰ خدمه آن ارتباط برقرار کنند. ارزیابی‌های اولیه هیچ خسارت قابل مشاهده‌ای به کشتی آلسو نشان نداد. بسیاری از واحدهای دریایی به منطقه اعزام شدند. عملیات جست‌وجو و نجات ادامه دارد.

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