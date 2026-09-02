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کد خبر: ۳۳۷۲۱۲
تاریخ انتشار : ۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۲
سرویس کیهان » اخبار
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میانمار

17 روستا زیر آب

مقامات ایالت «مون» در جنوب میانمار اعلام کردند ۳۱ هزار و ۸۷۴ نفر تحت تأثیر سیلاب‌های ناگهانی ناشی از باران‌های شدید قرار گرفته‌اند.
به گزارش ایسنا، مقامات ایالت «مون» در جنوب میانمار اعلام کردند ۳۱ هزار و ۸۷۴ نفر از 6 هزار ۹۹۷ خانوار تحت تأثیر سیلاب‌های ناگهانی ناشی از باران‌های شدید قرار گرفته‌اند. رسانه‌های محلی می‌گویند باران‌های شدید که از ۲۰ اوت (حدود ۱۰ روز قبل) در مناطق جنوبی این کشور شرق آسیایی آغاز شده بود، همچنان بر این منطقه می‌بارد و باعث جاری‌شدن سیل در ۱۷ روستا و دو بخش شده است.
مقامات در تلاش برای تأمین نیازهای اولیه، غذا و آب آشامیدنی برای افراد آسیب‌دیده هستند. یک مقام رسمی گفته است به‌دلیل سیل ناشی از بالا آمدن سطح آب رودخانه، ۱۷ مدرسه در شهر و روستاهای اطراف تعطیل شده‌اند.

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