هشدار هواشناسی نسبت به بارش شدید و احتمال سیلاب در برخی استانها
سازمان هواشناسی نسبت به رگبار نسبتاً شدید باران و وقوع سیلاب همچنین وزش باد شدید در برخی استانها هشدار داد.
به گزارش ایسنا، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی با اشاره به ادامه تشدید فعالیت سامانه بارشی آورده است: طی پنجشنبه وقوع رگبار نسبتاً شدید باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گردوخاک، در نقاط مستعد بارش تگرگ و کاهش نسبی دما در گلستان، شمال و غرب خراسانشمالی و ارتفاعات سمنان پیشبینی میشود. از آثار این مخاطره جوی میتوان به جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانههای فصلی، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حملونقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیاء از ارتفاعات و خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی اشاره کرد.
سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد آورده است: بارندگی، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در نقاط مستعد گردوخاک و احتمال تگرگ پنجشنبه در مازندران، شرق گیلان، ارتفاعات البرز و تهران، خراسانشمالی، شمال خراسانرضوی، ارتفاعات در جنوب سیستانوبلوچستان، ارتفاعات در شمال و شرق هرمزگان و ارتفاعات جنوبغرب کرمان و جمعه در ارتفاعات مازندران، ارتفاعات در جنوب سیستانوبلوچستان، ارتفاعات در جنوبغرب و جنوب و مرکز کرمان، ارتفاعات هرمزگان و جنوب و جنوبشرق فارس دور از انتظار نیست.