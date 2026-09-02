پیش از خرید، اعتبار سکوهای آنلاین فروش طلا را بررسی کنید

رئیس پلیس فتا فراجا از مردم خواست پیش از خرید از سکوهای آنلاین طلا، درباره اعتبار و سابقه فعالیت آن پلتفرم تحقیق کنند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سردار وحید مجید با اشاره به توسعه فعالیت پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا، اظهار داشت: مسیر تنظیم‌گری سکوهای فعال در این حوزه در مراحل نهائی قرار دارد و با به‌کارگیری سامانه‌های تخصصی، امکان نظارت دقیق‌تر توسط دستگاه‌های ذی‌ربط بر فعالیت این پلتفرم‌ها فراهم خواهد شد.

وی افزود: پلیس فتا با هدف ارتقای امنیت معاملات و صیانت از اطلاعات کاربران، استانداردهای امنیت سایبری را با عنوان الزامات امنیت سایبری و انتظامی سایت‌های خرید و فروش فلزات گران‌بها تدوین و در اختیار پلتفرم‌های متقاضی دریافت مجوز قرار داده است.

سردار مجید ادامه داد: در این الزامات، موضوعاتی همچون نحوه احراز هویت کاربران، ثبت و نگهداری لاگ‌های امنیتی، افزایش ضریب ایمنی سایت‌ها، حفاظت از اطلاعات کاربران، پشتیبان‌گیری از داده‌ها و تاب‌آوری کسب‌وکارها در برابر حملات سایبری مورد توجه قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین امنیت کاربران در سکوهای فروش آنلاین طلا گفت: پلتفرم‌های فعال در این حوزه باید الزامات ابلاغی را به‌طور کامل رعایت کنند تا ضمن پیشگیری از وقوع جرایم، زمینه ارائه خدمات ایمن و قابل‌اعتماد به شهروندان فراهم شود.

رئیس پلیس فتا از مردم خواست پیش از خرید از سکوهای آنلاین طلا، درباره اعتبار و سابقه فعالیت آن پلتفرم تحقیق کنند و گفت: کاربران باید اطمینان حاصل کنند که سکو دارای مجوزهای قانونی معتبر بوده و نماد اعتماد الکترونیکی فعال داشته باشد. مجید تأکید کرد: صرف مشاهده تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی یا وعده سودهای غیرمتعارف، نمی‌تواند ملاک اعتماد به یک پلتفرم باشد. کاربران باید از خرید و فروش در بسترهای ناشناس، پرداخت کارت به کارت به حساب اشخاص و اعتماد به قیمت‌های غیرواقعی خودداری کنند.

وی همچنین با هشدار به پلتفرم‌های فعال در این حوزه درباره ضرورت جلوگیری از خالی‌فروشی، اظهار داشت: با اتصال سکوها به سامانه‌های طراحی و ایجادشده توسط دستگاه‌های متولی، نظارت مستمری صورت می‌گیرد تا موجودی واقعی طلا با تعهدات ایجادشده برای کاربران تطبیق داده شود و از هرگونه فروش بیش از میزان پشتوانه و خالی‌فروشی جلوگیری به عمل آید.

رئیس پلیس فتا خاطرنشان کرد: اجرای الزامات امنیتی، احراز هویت صحیح کاربران، ثبت و نگهداری رویدادهای امنیتی، حفاظت از داده‌های کاربران و آمادگی برای مقابله با حملات سایبری، از ضروریات فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا است. استفاده از رمزهای عبور قوی، فعال‌سازی احراز هویت چندمرحله‌ای، به‌روزرسانی مستمر سرویس‌ها، رمزنگاری اطلاعات کاربران، انجام آزمون‌های امنیتی و نگهداری نسخه پشتیبان خارج از بستر اینترنت، از جمله اقداماتی است که باید از سوی پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا موردتوجه قرار گیرد.