۷۰ درصد مهارتآموزان فنیوحرفهای در بازار کار جذب میشوند
سرپرست سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور با اشاره به اولویت توسعه آموزشهای تقاضامحور و اشتغالزا، در سال جاری گفت: ۷۰ درصد مهارتآموزان فنیوحرفهای در بازار کار جذب میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فاطمه منصوری در برنامه «صف اول» شبکه خبر با اشاره به گستردگی فعالیتهای سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور گفت: این سازمان با هدف تربیت نیروی کار ماهر متناسب با نیاز صنعت و بازار کار، ۱۹ جامعه هدف از جمله دانشآموزان، دانشجویان، زنان سرپرست خانوار، سربازان، زندانیان، شاغلان صنایع، روستاییان و عشایر را تحت پوشش آموزشهای مهارتی قرار میدهد.
منصوری افزود: سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور حدود ۷۰۰ مرکز دولتی و ۳۰ هزار آموزشگاه آزاد فعال در سراسر کشور دارد و آموزشهای خود را در چهار حوزه صنعت، فرهنگ و هنر، خدمات و کشاورزی ارائه میکند.
رشد آموزشهای اقتصاد دیجیتال
وی، توسعه مشارکت با دستگاهها و بخش خصوصی را از رویکردهای مهم سازمان عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به گستردگی نیاز بازار کار و محدودیت منابع دولتی، سازمان به سمت استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی و سایر دستگاهها حرکت کرده است. سرپرست سازمان آموزش فنیوحرفهای با اشاره به افزایش قابلتوجه آموزشها در حوزه اقتصاد دیجیتال اظهار داشت: حجم آموزشهای این حوزه در سالجاری نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته و تقریباً سه برابر شده است.
رصد اشتغال مهارتآموختگان
منصوری با تأکید بر اینکه هدف نهایی آموزشهای مهارتی، ورود افراد به بازار کار است، بیان داشت: اشتغال مهارتآموختگان پس از پایان دورهها مورد رصد قرار میگیرد. براساس رصدهای انجامشده، نزدیک به ۷۰ درصد مهارتآموختگان پس از گذراندن دورههای آموزشی وارد بازار کار میشوند.
وی افزود: همه افراد پس از آموزش الزاماً جذب یک مجموعه نمیشوند و بخشی از آنها به صورت مستقل، یا کارآفرین فعالیت میکنند؛ به همین دلیل سازمان در حال پیگیری سازوکارهای دقیقتر برای رصد اشتغال این گروهها نیز هست.
حمایت از مهارتآموختگان
برای کارآفرینی
سرپرست سازمان آموزش فنیوحرفهای با اشاره به اجرای طرحهای کارآفرینی بهویژه برای بانوان و فعالان حوزه صنایع دستی گفت: سازمان علاوه بر آموزش مهارتهای فنی، آموزشهای کسبوکار و مهارتهای نرم را نیز ارائه میکند و در زمینههایی مانند انتخاب مواد اولیه، قیمتگذاری و بازاریابی، مهارتآموختگان را هدایت میکند. بخشی از محصولات تولیدشده توسط مهارتآموختگان از طریق پلتفرمهای فروش و همچنین نمایشگاهها به بازار عرضه میشود.
تسهیلات اشتغال برای مهارتآموختگان
منصوری درباره حمایت مالی از مهارتآموختگان نیز گفت: سازمان آموزش فنیوحرفهای مستقیماً تسهیلات پرداخت نمیکند. اما مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای طرحهای اشتغالزا خطوط تسهیلاتی دارد که یکی از شروط استفاده از آنها، داشتن مدرک فنیوحرفهای و ارائه طرح توجیهی متناسب با مهارت فرد
است.
ضرورت نوسازی تجهیزات مراکز فنیوحرفهای
وی، فرسودگی تجهیزات و نیاز به بهسازی برخی مراکز را از مهمترین چالشهای این سازمان عنوان کرد و افزود: سازمان باید یک گام از صنعت جلوتر باشد تا بتواند نیروی کار ماهر موردنیاز آینده را تربیت کند. استفاده از منابع مسئولیت اجتماعی، مشارکت بخش خصوصی و ظرفیتهای عمومی و خصوصی برای بهروزرسانی تجهیزات مراکز فنی و حرفهای در دستورکار قرار گرفته است، اما همچنان با شرایط استاندارد فاصله داریم. همچنین پایینبودن بودجه سازمان آموزش فنیوحرفهای را یکی از مشکلات جدی دانست و گفت: برنامهها و طرحهای لازم برای ارائه یک پیشنهاد قابل دفاع در بودجه سال ۱۴۰۶ در حال آمادهسازی است تا تغییر جدی در منابع این سازمان ایجاد شود.
هدفگذاری برای توسعه آموزشهای اشتغالزا
سرپرست سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور در پاسخ به مهمترین هدف قابل سنجش سازمان تا پایان سال گفت: تلاش اصلی این است که آموزشهای سازمان بیش از گذشته تقاضامحور و اشتغالزا باشد و آموزشها مستقیماً با نیاز واقعی بازار کار پیوند بخورد.