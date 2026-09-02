اهدای خون در روزهای پایانی تابستان را فراموش نکنید
مدیرکل انتقال خون استان تهران با تأکید بر اینکه نیاز به خون «همیشگی» است، از شهروندان تهرانی درخواست کرد اهدای خون در روزهای پایانی تابستان را فراموش نکنند.
محمدرضا مهدیزاده در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه ذخایر خونی در شرایط «مطلوب و تحت کنترل» قرار دارد، اظهار داشت: اگرچه ذخایر خونی در شرایط مطلوب و تحت کنترل قرار دارد، اما نیاز به خون «همیشگی» است.
مهدیزاده با بیان اینکه روزهای پایانی تابستان را سپری میکنیم، توضیح داد: مردم از آخرین روزهای شهریور برای سفر تابستانی، رسیدگی به کارهای عقبمانده و انجام امور ماه مهر و بازگشایی مدارس استفاده میکنند. در نتیجه، این شرایط سبب کاهش میزان مراجعه به پایگاههای اهدای خون میشود.
وی افزود: تجربه سالهای گذشته نشان میدهد، میزان مراجعه برای اهدای خون از نیمه دوم شهریورماه کاهش مییابد. شرایطی که میتواند وضعیت ذخایر خونی را تحت تأثیر قرار دهد.
مدیرکل انتقال خون استان تهران با بیان اینکه برخی گروهها جزو مصرفکنندگان دائمی خون محسوب میشوند، اظهار داشت: بیماران مبتلا به تالاسمی و هموفیلی جزو گیرندگان دائمی خون هستند و درمان آنها منوط به تأمین فرآوردههای خونی است.
مهدیزاده درباره نیاز برخی بیماران به فرآوردههای خونی گفت: مبتلایان سرطان برای روند درمان به پلاکت نیاز دارند، اما عمر این فرآورده خونی کوتاه بوده و حدود سه روز است. اگرچه میزان مراجعه برای اهدای خون طی اواخر تابستان کاهش مییابد، اما ارائه خدمات درمانی متوقف نمیشود. استمرار ارائه خدمات درمانی، گواهی بر ضرورت اهدای مستمر خون است.