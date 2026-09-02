اجرای کامل طرح ضمانت الکترونیکی در دادسرای تهران تا پایان شهریورماه
دادستان تهران گفت: طرح ضمانت الکترونیکی دارای مزایایی همچون تسهیل فرآیند تأمین اعم از کفالت و وثیقه، جلوگیری از بازداشتهای غیرضروری و کوتاهمدت، کاهش هزینهها و کاهش اطاله دادرسی است.
به گزارش خبرگزاری میزان، علی صالحی در جلسه بررسی اجرای طرح تحولی ضمانت الکترونیک و برخط با هدف تسهیل فرآیند اخذ تأمین و کاهش بازداشتهای غیرضرور، با تقدیر از اقدامات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، اجرای طرح ضمانت الکترونیک را گامی مؤثر در تحول قضایی دانست و اظهار داشت: این طرح دارای مزایای متعددی از جمله تسهیل فرآیند تأمین اعم از کفالت و وثیقه (منقول و غیرمنقول)، جلوگیری از بازداشتهای غیرضروری و کوتاهمدت، کاهش هزینهها و کاهش اطاله دادرسی
است.
صالحی با اشاره به فرایند پیشین افزود: پیش از این، برای توقیف ملکی در استان دیگر، نیاز به اعطای نیابت قضایی بود که زمانبر بود و متهم ناچار به معرفی به زندان میشد؛ اما اکنون با استعلام برخط از هفت سازمان، امور مالیاتی، امکان توقیف ملک، خودرو، طلا و بورس بهصورت لحظهای فراهم شده است و مردم بدون نیاز به مراجعه حضوری، از این فناوری بهرهمند میشوند.
اجرای آزمایشی در سه ناحیه دادسرای تهران
وی با اعلام اجرای آزمایشی این طرح در سه ناحیه دادسرای تهران (نواحی ۱، ۷ و ۳۸)، خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۲۰ فقره تأمین اعم از کفالت و وثیقه با موفقیت انجام شده و از معرفی متهمان به زندان جلوگیری به عمل آمده است.
دادستان تهران درباره امکان اجرای ۲۴ساعته طرح و حتی در اوقات کشیک، گفت: احراز ملاکهای وثیقهگذاری با مقام قضایی است و در بسیاری موارد، خود مقام قضایی بدون نیاز به کارشناس، ارزش وثیقه را تشخیص میدهد. همچنین مقرر شده تا پایان شهریورماه، این طرح بهطور کامل در تمامی دادسراهای تهران اجرایی شود.
صالحی با بیان اینکه نواقص جزئی طرح در حال رفع است، ادامه داد: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بیشتر ایرادات را برطرف کرده و مابقی نواقص نیز در روزهای آینده مرتفع خواهد شد.
اجرای طرح ضمانت الکترونیک
در سراسر کشور تا پایان مهرماه
وی با تأکید بر دستور رئیس قوه قضائیه و معاون اول دستگاه قضا درباره توسعه این طرح، اعلام کرد: انشاءالله تا پایان مهرماه، طرح ضمانت الکترونیک در سراسر کشور اجرا میشود و این سامانه در شیفتهای شب و روزهای تعطیل نیز فعال خواهد بود.
دادستان تهران درخصوص احتمال سوءاستفاده وثیقهگذاران حرفهای نیز تأکید کرد: تدابیر لازم برای جلوگیری از این موضوع اندیشیده شده است.
پایش و شناسایی وثیقهگذاران حرفهای
از طریق سامانه «ساما»
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این نشست با تشریح کارکردهای سامانه «ساما» (سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص)، گفت: این سامانه نسبت به تجمیع و پایش اطلاعات اشخاص دارای فعالیتهای حرفهایِ غیرمجاز یا خاص در فرآیندهای قضایی از جمله شهود و وثیقهگذاران حرفهای، محکومان سابقهدار، اشخاص ممنوعالمعامله و محجورین اقدام میکند.
محمد کاظمیفرد افزود: بر این اساس، هنگامی که مقام قضایی نسبت به ثبت کدملی شخص اقدام میکند، در صورت وجود سوابقی مبنی بر فعالیت حرفهای فرد در امر وثیقهگذاری یا شهادت، سامانه بهصورت هوشمند هشدار لازم را صادر نموده تا تمهیدات و بررسیهای دقیقتر احراز
گردد.