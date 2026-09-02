هشدار کلاهبرداری به بهانه صدور کارت الکترونیک بیمه سلامت

سازمان بیمه سلامت ایران نسبت به ترفندهای کلاهبردارانه و سوءاستفاده سودجویان و برقراری تماس تلفنی مبنی بر صدور کارت الکترونیک بیمه سلامت هشدار داد.

مرکز روابط عمومی و امور مشتریان بیمه سلامت ایران اعلام کرد: در سال‌های اخیر عده‌ای سودجو با بهره‌گیری از روش‌های تهدیدآمیز و در قالب تماس‌های تلفنی، ادعای کذب صدور کارت الکترونیک و فیزیکی بیمه سلامت را مطرح کرده و اقدام به فریب افکار عمومی و کلاهبرداری می‌کنند. بدین‌وسیله اعلام می‌شود که سازمان بیمه سلامت ایران هیچ‌گونه تماس تلفنی برای صدور کارت فیزیکی و الکترونیک در ازای واریز وجه نداشته و خدمات بیمه سلامت در بستر سامانه‌های الکترونیک رسمی ارائه می‌شود.

این افراد سودجو پس از ادعای نادرست جایگزینی کارت‌های الکترونیکی، اقدام به اعلام شماره کارت‌های بانکی شخصی کرده و وجوه متفاوتی را تحت عنوان هزینه صدور کارت سلامت از شهروندان و بیمه‌شدگان مطالبه و دریافت می‌کنند.

مقابله اثربخش با این‌گونه تحرکات سودجویانه و پیشگیری از تضییع حقوق هم‌وطنان، مستلزم اطلاع‌رسانی مستمر، فراگیر و آگاهی‌بخشی شفاف از سوی سازمان بیمه سلامت به آحاد مردم

است.

افراد با مراجعه به سامانه شهروندی بیمه سلامت csp.ihio.gov.ir یا مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت می‌توانند نسبت به برقراری پوشش بیمه سلامت با توجه به دهک درآمدی خانوار اقدام کنند.

همچنین شهروندان می‌توانند از طریق تماس با تلفن ۱۶۶۶ سؤالات خود را برای برقراری پوشش بیمه سلامت مطرح کرده و راهنمایی لازم را دریافت

کنند.