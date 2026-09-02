پلیس: تصادف خودرو با تجمع شهروندان مشهدی عمدی و امنیتی نبود

پلیس راهور با رد شایعات مطرح‌شده در فضای مجازی درخصوص تصادف خودروی جنسیس با تجمع مردمی در اتوبان وکیل‌آباد مشهد، این حادثه را غیرعمدی دانست.

به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا درباره جزئیات حادثه بزرگراه وکیل‌آباد مشهد گفت: این حادثه بر اثر از دست رفتن توانایی کنترل خودرو ناشی از تشنج راننده رخ داده و منجر به فوت چهار نفر و مجروح شدن 11 نفر شده

است.

سرهنگ داوود شکیبایی افزود: راننده این خودروی هیوندای جنسیس، مردی حدود 35 ساله بود که در مسیر غرب به شرق بزرگراه وکیل‌آباد در حال تردد بود. برابر بررسی‌های انجام‌شده، این راننده به‌دلیل سابقه تشنج، در زمان وقوع حادثه دچار تشنج شده و توانایی کنترل وسیله نقلیه را از دست داده

است.

شکیبایی ادامه داد: سوابق پزشکی این فرد در بررسی‌های انجام‌شده استخراج و مشخص شده است که وی سابقه تشنج داشته است. همچنین همسر راننده و خود وی نیز این موضوع را تأیید کرده‌اند و اعلام شده که راننده داروهای مربوط به این بیماری را مصرف می‌کرده و حتی پیش از وقوع حادثه نیز نسبت به مصرف داروهای خود اقدام کرده بود.

جزئیات تصادف

وی بیان داشت: در جریان این حادثه، خودروی هیوندای جنسیس ابتدا با یک دستگاه سوزوکی ویتارا برخورد و پس از انحراف به سمت راست، با شهروندانی که در حاشیه بزرگراه و در تجمع حضور داشتند برخورد کرد.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا گفت: در این حادثه چهار نفر شامل دو زن، یک مرد و یک کودک حدود 9ساله در دم جان خود را از دست دادند و 11 نفر نیز مجروح شدند که مصدومان بلافاصله برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان‌ها منتقل شدند.

شکیبایی با اشاره به وضعیت راننده اظهار داشت: راننده خودروی جنسیس دارای گواهینامه مشروط بوده و کد مربوط به محدودیت پزشکی نیز در گواهینامه وی درج شده است. این فرد از ناحیه چشم چپ فاقد کارایی بینایی بوده و صرفاً با چشم راست رانندگی می‌کرده است.

حادثه عمدی یا امنیتی نبود

وی با اشاره به برخی روایت‌های منتشرشده در فضای مجازی تأکید کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد این حادثه عمدی یا امنیتی نبوده و علت وقوع آن، از دست رفتن توانایی کنترل وسیله نقلیه بر اثر تشنج راننده بوده است.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور افزود: این حادثه در شرایطی رخ داد که پلیس در محل حضور داشت و اقدامات لازم برای آرام‌سازی و مدیریت ترافیک انجام شده بود. همچنین از علائم هشداردهنده استفاده شده و یگان‌های ویژه نیز در محل مستقر بودند؛ بنابراین از نظر تأمین ایمنی ترافیکی در محل، اقدامات لازم صورت گرفته بود.

سرهنگ شکیبایی خاطرنشان کرد: آنچه در این حادثه رخ داد، یک رفتار خارج از کنترل و ناگهانی بود که به علت تشنج به راننده دست داده و متأسفانه منجر به وقوع این حادثه دلخراش شده است.

تجمع در حاشیه بزرگراه‌ها خطرناک است

وی با تأکید بر اهمیت رعایت اصول ایمنی در برگزاری تجمعات گفت: توصیه پلیس این است که شهروندان حتی‌الامکان از مکان‌های ایمن برای تجمعات شبانه استفاده کنند؛ مکان‌هایی که امکان حضور مستمر پلیس و ایمن‌سازی کامل آن وجود داشته باشد.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور ادامه داد: پلیس راهور از نخستین روز جنگ 40روزه و همزمان با شکل‌گیری تجمعات شبانه، دوشادوش مردم و در کنار آنها حضور داشته و این همراهی تا آخرین روز نیز ادامه خواهد داشت؛ با این حال، در کنار همراهی با مردم، حفظ امنیت و ایمنی شهروندان نیز از اولویت‌های اصلی پلیس است.

شکیبایی بیان داشت: پلیس در کنار مردم است و همواره همراه آنان خواهد بود، اما ایمنی و امنیت شهروندان نیز برای پلیس از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید همزمان مورد توجه قرار گیرد. تجمع در حاشیه بزرگراه‌ها و مسیرهای پرتردد بسیار خطرناک است و حادثه اخیر در مشهد نمونه‌ای روشن از پیامدهای این موضوع است؛ حادثه‌ای که در آن چهار نفر از شهروندان جان خود را از دست دادند و 11 نفر نیز مجروح شدند.

وی تأکید کرد: شهروندان برای برگزاری تجمعات باید مکان‌هایی را انتخاب کنند که از نظر ترافیکی و انتظامی امکان ایمن‌سازی کامل داشته باشد تا ضمن حفظ امنیت و آرامش، از تکرار حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر جلوگیری شود.

تشکیل پرونده قضایی برای حادثه بلوار وکیل‌آباد

دادستان مرکز استان خراسان‌رضوی نیز از تشکیل پرونده قضایی برای بررسی حادثه در بلوار وکیل‌آباد مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری میزان، حسن همتی‌فر گفت: متعاقب اعلام رویداد یک مورد برخورد خودروی سواری با تعدادی از همشهریان عزیز در یکی از تجمعات شبانه در بلوار وکیل‌آباد مشهد، اقدامات قانونی از سوی دستگاه قضایی آغاز و دستورات لازم برای بررسی موضوع صادر شد و هم‌اکنون پرونده تحت‌نظر بازپرس ویژه قرار داشته و تحقیقات مقدماتی با دقت در حال انجام است.

وی اظهار داشت: تحقیقات مقدماتی اولیه نشان‌دهنده آن است که این حادثه تلخ، یک حادثه ترافیکی بوده، اما در عین حال تحقیقات بیشتر برای کشف ابعاد موضوع توسط مقام قضایی و ضابطین ادامه دارد و در صورت لزوم، اطلاع‌رسانی‌های تکمیلی توسط مرکز رسانه قوه قضائیه صورت خواهد پذیرفت، بنابراین لازم است تا از هرگونه گمانه‌زنی در این خصوص خودداری شود.