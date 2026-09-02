بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی «شفا» در شهرستان گلبهار به بهرهبرداری رسید
آیین بهرهبرداری از بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی «شفا» در شهرستان گلبهار استان خراسان رضوی، با حضور وزیر بهداشت برگزار شد.
به گزارش وبدا، در مراسمی با حضور وزیر و جمعی از مدیران وزارت بهداشت، رئیس دانشگاه علومپزشکی مشهد و جمعی از مسئولان و مدیران محلی، بیمارستان ۱۰۰تختخوابی «شفا» در شهرستان گلبهار به بهرهبرداری رسید. بیمارستان شفا گلبهار که کلنگ احداث آن در سال ۱۳۹۰ به زمین زده شد و عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۷ آغاز شده، در زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع و در پنج طبقه احداث شده است.
این مرکز درمانی با ظرفیت ۱۰۰ تخت بستری، دارای ۱۷ بخش بستری از جمله داخلی، اطفال، زنان، جراحی، دیالیز، کودکان، طب سنتی و روانپزشکی است. همچنین چهار اتاق عمل مجهز، چهار تخت مراقبتهای ویژه (ICU)، 6 تخت مراقبتهای ویژه نوزادان (NICU) و ۲۷ تخت اورژانس در این بیمارستان پیشبینی شده
است.
بخشهای پاراکلینیک، آزمایشگاه و تصویربرداری شامل رادیولوژی پرتابل و ثابت و سونوگرافی نیز از دیگر ظرفیتهای بیمارستان شفا گلبهار
است.
نخستین بیمارستان دولتی گلبهار
بیمارستان شفا، نخستین بیمارستان دولتی شهرستان گلبهار است که با بهرهبرداری از آن، دسترسی مردم این شهرستان به خدمات درمانی و تخصصی ارتقا مییابد و این مرکز درمانی به جمعیتی حدود ۱۲۰ هزار نفر خدمات ارائه خواهد کرد.
در آیین بهرهبرداری از این بیمارستان، محمود شبستری، رئیس دانشگاه علومپزشکی مشهد، افتتاح این مرکز درمانی را حاصل همدلی و همکاری مجموعههای مختلف و تلاش شبانهروزی کادر سلامت عنوان کرد و با اشاره به چالشهای اعتباری این پروژه در مقاطع مختلف، اظهار داشت: تکمیل و بهرهبرداری از بیمارستان شفا گلبهار در کوتاهترین زمان ممکن، نتیجه اراده جهادی و تلاش فشرده همکاران دانشگاه علومپزشکی مشهد و معاونت درمان بوده است.
وی با اشاره به بهرهبرداری همزمان از ۳۳ پروژه بهداشتی و درمانی در خراسانرضوی طی روزهای اخیر، افزود: تأمین منابع این پروژهها با استفاده از اعتبارات ملی وزارت بهداشت، حمایتهای استانی و ظرفیت مولدسازی داراییها امکانپذیر شده است. شبستری ابراز امیدواری کرد با بهرهبرداری از بیمارستان شفا گلبهار، بخشی از نیازهای درمانی مردم این شهرستان پاسخ داده شود و دسترسی آنان به خدمات تخصصی و بیمارستانی بیش از پیش ارتقا یابد.