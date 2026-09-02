# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی
حقیقت «مداخله بشردوستانه»
علی بهادری جهرمی: «امشب دشمن آمریکایی یک مراسم عروسی را در سیریک مورد حمله قرار داد. هیچکس مثل ترامپ نمیتوانست واقعیت پشت تصویر دروغین رسانهای از غرب وحشی و نوکران سلطنتطلبش را نمایش دهد. او دارد حقیقت «مداخله بشردوستانه» را برای تاریخ ایران معنا میکند.»
سوابق بمباران عروسی
زینب شاهینی: «بمباران مراسم عروسی توسط نیروهای آمریکایی: ننگرهار افغانستان سال۱۳۸۷؛ قندهار افغانستان سال ۱۳۹۷؛ فلوجه عراق سال ۱۳۸۳؛ سیریک ایران سال ۱۴۰۵. ردپای تروریستهایی که از هزاران کیلومتر آنطرفتر میآیند، عروسیها را به عزا میکشند و برای جهان از مبارزه با تروریسم و حقوق بشر حرف میزنند...»
هدیه عمو ترامپ
کاربری با انتشار این تصویر نوشت: «امیرمحمد و خواهرش کیانا رفته بودن عروسی، بازی کنن و خوش بگذرونن… اما موشک عمو ترامپِ بعضیا، امیرمحمد رو از مادرش گرفت و کیانا رو زخمی کرد و عروسی رو به عزا تبدیل کرد. ای تف تو ذات تکتک وطنفروشهایی که دم از صلح شرافتمندانه میزنن!»
کلام زیبا و قلم سریع!
علیرضا زادبر: «مدرسه میناب، لامرد و حالا جشن عروسی! آمریکا با هر عملیات و جنایت جدید، آبرو و اعتباری که آمریکاپرستان داخلی با چند دهه سفیدشویی به دست آورده بودند را به باد میدهد. هیچ کلام زیبا و قلمفرسایی سریعی دیگر نمیتواند آمریکا را بَزک کند. هیچ راهی جز مقاومت برای تأمین امنیت ناموس ایرانی وجود ندارد. عروسی هم دیگر امنیت ندارد، سالها جشن عروسی در افغانستان و پاکستان را بمباران میکردند. آمریکا همان آمریکاست. همانقدر جانی، همانقدر وقیح، تغییر نکرده است.»
برای خوب جنگیدن آماده شو
وحید یامینپور: «پزشکیان(امروز): «به صراحت میگویم چنانچه آمریکا به تعهدات خود در یادداشت تفاهم اسلامآباد بازگردد، جمهوری اسلامی ایران نیز بلافاصله عمل متقابل میکند». ترامپ(امروز): «آنچه من امضا کردم یک تکه کاغذ بود و من نیازی به آن تکه کاغذ ندارم». آقای پزشکیان حالا که طرف مقابلت دنبال یک تفاهم خوب نیست، شما هم برای خوب جنگیدن آماده شو.»
بازی را به هم بزنید
سید نظامالدین موسوی: «ظاهراً استراتژی ترامپ تا انتخابات نوامبر، بازی با ایران در چارچوبی است که قیمت نفت در محدوده ۸۵ تا ۹۵دلار باقی بماند. مدلش هم حمله به تأسیسات نظامی و ارتباطی جدید ایران، برای چمنزنی و هم زمان، فرستادن عاصم منیر و وزیرخارجه قطر، برای کنترل قیمت نفت است. این بازی را باید به هم زد.»
فریاد جنایت
کریستال بال، مفسر سیاسی و مجری رسانهای آمریکایی: «ما این جنگ را با کشتار دختربچههای خردسال آغاز کردیم و حالا یک مراسم عروسی را هم بمباران کردهایم. هولناک است. تصور کنید اگر چنین کاری با ما میشد، چه واکنشی نشان میدادیم.»