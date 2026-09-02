خواندنی از ورزش

* در ادامه رقابت‌های جهانی روستایی و عشایری به میزبانی قرقیزستان رضا قیطاسی در رشته چوب‌کشی با عملکردی درخشان موفق شد عنوان قهرمانی را از آن خود کند و اولین طلای ایران در این دوره از مسابقات را به دست آورد. این مدال نخستین طلای کاروان ورزشی ایران در بازی‌های جهانی روستایی و عشایری قرقیزستان محسوب می‌شود.

* تیم ملی پاراتیراندازی با کمان کشورمان با نام «شهیده سیده بشری حسینی خامنه‌ای» دیروز راهی سری مسابقات جهانی 2026 در هند شد. تیم ملی کشورمان در این دوره از رقابت‌ها با ترکیب امیرمحمد بارانی، فرزانه عسگری، هادی نوری در ماده کامپوند و غلامرضا رحیمی، سمیه رحیمی، محدثه باباحبیب در ماده ریکرو حضور پیدا می‌کند و زهرا نعمتی سرمربی و امین علی‌خانی‌نژاد و محمدصالح پالیزبان مربیان تیم ملی هستند. سرپرستی این تیم را نقی مهدوی برعهده دارد. این دوره از مسابقات از 11 تا 20 شهریور به میزبانی احمدآباد کشور هند برگزار می‌شود.