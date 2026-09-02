4 بازی سرنوشتساز ایران در انتخابی جام جهانی بسکتبال
تیم ملی بسکتبال ایران چهار بازی سرنوشتساز در مسابقات انتخابی جام جهانی 2027 پیش رو دارد.
تیم ملی بسکتبال ایران در پنجره چهارم انتخابی جام جهانی 2027 کاملا ناکام بود و متحمل 2 شکست متوالی مقابل تیمهای ملی نیوزیلند و فیلیپین شد.
شاگردان سوتیریس مانولوپولوس با این نتایج، از 5 پیروزی و 3 شکست خود، صاحب 13 امتیاز شدند و در مکان سوم گروه E جای گرفتند.
باتوجه به اینکه 4 بازی بعدی ایران، مقابل تیمهای قدرتمند استرالیا، نیوزیلند و همچنین فیلیپین است، ملیپوشان ایرانی، کار سختی برای حفظ جایگاه خود در گروه و صعود به جام جهانی دارند.
کسب پیروزی مقابل فیلیپین در این مرحله، مهمترین کار تیم ایران خواهد بود. در واقع ملیپوشان ایران برای رساندن شانس خود به 75 درصد، نیاز به 2 پیروزی در 4 بازی پیش رو دارند.
برنامه بازیهای باقیمانده ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی 2027 به شرح زیر است:
پنجره پنجم
*ایران........................................................................... استرالیا(جمعه 6 آذر 1405)
*ایران....................................................................... فیلیپین(دوشنبه 9 آذر 1405)
پنجره ششم
*ایران............................................................... نیوزیلند(پنجشنبه 6 اسفند 1405)
*ایران................................................................ استرالیا(یکشنبه 9 اسفند 1405)
در پایان پنجره ششم انتخابی جام جهانی، 3 تیم برتر هر گروه به همراه بهترین تیم چهارم به علاوه قطر (میزبان) جواز حضور در جام جهانی 2027 را به دست میآورند.