مسابقات دوومیدانی قهرمانی بزرگسالان کشور گرامیداشت شهدای لامرد و هفته دولت در بخش مردان با رکورد ۶۰ متری صادق صمیمی در پرتاب دیسک و عملکرد درخشان علی امیریان در ماده ۸۰۰ متر پایان یافت.

مسابقات دوومیدانی قهرمانی بزرگسالان کشور (مردان) گرامیداشت شهدای لامرد و هفته دولت به میزبانی استان فارس به پایان رسید که با درخشش ستاره‌ها و قهرمانی تیم اصفهان به پایان رسید. تیم‌های تهران و ایلام نیز به ترتیب به مقام‌های دوم و سوم دست یافتند. پس از عملکرد دیدنی حسن تفتیان در فینال ۱۰۰ متر که به ثبت برابر رکورد ملی (۱۰.۰۳ ثانیه) انجامید، در ماده ۸۰۰ متر علی امیریان با اقتدار و با رکورد ۱:۴۵.۰۴ دقیقه از سایر رقیبان خود به عنوان نفر اول از خط گذشت و قهرمان شد. رکوردی که برای این موقعیت جغرافیایی از سطح دریا یعنی حافظیه شیراز کمی سخت هم به نظر می‌رسید، به عنوان بهترین نتیجه فصل ماده ۸۰۰ متر توسط امیریان ثبت شد تا همچنان پس از نابغه دوهای نیمه استقامت آسیا، یعنی سجاد مرادی؛ برترین ورزشکار این ماده باشد. علی امیریان با ثبت این رکورد جایزه یک میلیارد ریالی تعیین شده را دریافت کرد و به سجاد مرادی به‌عنوان مربی او نیز جایزه ۳۰۰ میلیون ریالی اهدا شد.

در ماده پرتاب پرتاب دیسک شاهد درخشش صادق صمیمی شلمزاری هم بودیم. او که فصل خود را با رکوردهای نسبی ۵۸ تا ۵۹ متر آغاز کرده بود، با ثبت رکورد ۶۰.۰۶ متر به جمع پرتابی‌های بالای ۶۰ متر آسیا پیوست تا سطح امیدواری برای کسب مدال در بازی‌های آسیایی ناگویا را چند برابر کند. صمیمی هم با این رکورد بهترین نتیجه فصل پرتاب دیسک ایران را به نام خود در حافظیه شیراز به ثبت رساند و جایزه ۳۰۰ میلیون ریالی را هم از آن خود کرد.