پول موسیمانه در آفریقای جنوبی

نصف قراردادش با استقلال

مبلغ قرارداد سرمربی جدید تیم ملی آفریقای جنوبی دو برابر آن پولی است که با باشگاه استقلال توافق کرده بود.

فدراسیون فوتبال آفریقای جنوبی روز سه‌شنبه با برگزاری یک نشست خبری، از پیتسو موسیمانه به‌عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال این کشور رونمایی کرد.

تعدادی از رسانه‌های آفریقای جنوبی از جمله خبرگزاری «eNCA» و نیز رسانه «Briefly» گزارش دادند که موسیمانه با سران فدراسیون فوتبال آفریقای جنوبی، بر سر دریافت سالانه 10 میلیون راند (واحد پول کشور آفریقای جنوبی) به توافق رسیده است؛ مبلغی که حدوداً معادل 620 هزار دلار در سال برآورد می‌شود.

این رسانه‌ها همچنین پیش‌تر نوشتند که فدراسیون فوتبال آفریقای جنوبی مبلغ 5 میلیون راند را به سرمربی سابق استقلال پیشنهاد کرده بود که با مخالفت موسیمانه همراه شد. گایتون مک‌کنزی وزیر ورزش آفریقای جنوبی هم پشت سرمربی فعلی آفریقای جنوبی درآمد و گفت که او باید مبلغی معادل هوگو بروس سرمربی سابق این تیم دریافت کند. مذاکرات در نهایت ادامه یافت و طرفین بر سر رقم سالانه 10 میلیون راند به توافق رسیدند.

موسیمانه در مهر 1403 قراردادی یکساله با باشگاه استقلال امضا کرد و اوایل بهمن به دلیل عدم دریافت مطالبات، این قرارداد را به‌صورت یک‌طرفه فسخ کرد. در قراردادی که از استقلال با سرمربی «بافانا بافانا» منتشر شده، رقم 900 هزار دلار تا پایان فصل 05-1404 (حدود 8.5 ماه) درج شده بود. به این ترتیب می‌توان گفت به ازای یک سال تقویمی (12 ماه) رقم یک‌میلیون و 270 هزار دلار به موسیمانه تعلق گرفته است.

به این ترتیب می‌توان گفت که مرد 62 ساله اهل آفریقای جنوبی به میزان دو برابر قراردادش با تیم ملی این کشور، با استقلال قرارداد بسته بود!

موسیمانه مجموعاً‌ در 14 مسابقه هدایت تیم استقلال را بر عهده داشت و آمار سه پیروزی، هفت تساوی و چهار شکست را از خود بر جای گذاشت.

حاشیه ویزا برای تیم فوتبال جوانان ایران

در ویتنام

تیم فوتبال جوانان ایران برای حضور در مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا ۲۰۲۷ راهی ویتنام شده، اما اشتباه در صدور ویزا باعث غیبت سه عضو کاروان ایران شده است. مرتضی خرقانی و ابوالفضل خلیلیان، دو بازیکن تیم جوانان، به همراه پزشک تیم به دلیل درج اشتباه اسامی در ویزا نتوانستند از تایلند راهی ویتنام شوند.

گفته شده این اشتباه در سفارت ویتنام در تایلند رخ داده، اما یعقوب پیری، مدیر تیم جوانان، نیز بررسی نهائی مدارک را انجام نداده است. از سوی دیگر، حضور سمیه دهقانیان، رئیس دپارتمان جوانان فدراسیون فوتبال، در ویتنام پرسش‌هایی درباره نحوه مدیریت این سفر ایجاد کرده است.

اکنون مشخص نیست دو بازیکن غایب چه زمانی امکان پیوستن به تیم را پیدا می‌کنند و آیا غیبت آنها در دیدارهای پیش‌رو جبران خواهد شد یا خیر. این اتفاق بار دیگر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای سفرهای خارجی تیم‌های رده پایه را برجسته کرده است.

جانشین مسی پیدا شد!

سرمربی تیم ملی فوتبال آرژانتین وارث پیراهن شماره ۱۰ لیونل مسی پس از بازنشستگی این اسطوره از فوتبال ملی را معرفی کرد.

لیونل اسکالونی، نیکو پاز ‌هافبک تهاجمی تیمش را برای به ارث بردن پیراهن شماره ۱۰ لیونل مسی انتخاب کرده است. این تصمیم مهم پس از بازنشستگی مسی و نیکولاس اوتامندی از بازی‌های ملی پس از جام جهانی ۲۰۲۶ گرفته شده است. این بازیکن ۲۱ ساله پیش از این در ۱۱ بازی اول خود برای تیم ملی آرژانتین، پیراهن شماره ۱۸ را بر تن کرده بود.

اسکالونی قاطعانه از پاز برای رهبری دوران جدید تیم ملی آرژانتین حمایت کرده است. جدایی مسی به دوران ۱۷ ساله حضورش با پیراهن شماره ۱۰ پایان می‌دهد، پیراهنی که او اولین بار او در مارس ۲۰۰۹ تحت مربیگری دیه‌گو مارادونا آن را پوشید. ستاره اینتر میامی با ۱۷۲ بازی با این پیراهن رکورددار مطلق تیم ملی آرژانتین است و از مارادونا، آریل اورتگا، خوان رومن ریکلمه و مارسلو گایاردو پیشی گرفته است.

به نظر می‌رسد پاز برای این پیراهن بزرگ آماده است، چرا که او تیم کومو را با ۱۳ گل و هفت پاس گل به مرحله نهائی لیگ قهرمانان اروپا رساند و در سطح باشگاهی نیز پیراهن شماره ۱۰ را بر تن داشت.

آرژانتین خود را برای چهار بازی ملی در پنجره پاییزی در اواخر سپتامبر و اکتبر آماده می‌کند. مسابقات پیش رو، اولین آزمون حیاتی برای آلبی‌سلسته است، چرا که آنها پس از جدایی پیشکسوتان جام جهانی ۲۰۱۴، در حال گذار تاکتیکی از این بزرگان فوتبال هستند. در کنار پرورش یک هسته خلاق جدید در تیم ملی آرژانتین، تمرکز بر تمدید قرارداد اسکالونی تا مسابقات ۲۰۳۰ نیز خواهد بود.

خرید بزرگ سیتی با ۱۲۵ میلیون پوند

ستاره آرژانتینی چلسی با جدایی از این تیم با رقم ۱۲۵ میلیون پوند به منچستر سیتی پیوست.

منچسترسیتی در ادامه فصل نقل و انتقالات از گران‌ترین خرید خود رونمایی کرد. سیتی که در تابستان رودری را به بارسلونا فروخت برای جایگزینی این ستاره اسپانیایی دو خرید سرشناس و گران‌قیمت داشت. پیش‌بینی می‌شد که با جذب ایوب بوعدی از لیل که با ۱۰۰ میلیون پوند انجام شد پرونده نقل و انتقالاتی سیتی بسته شود اما این باشگاه انگلیسی انزو فرناندز را هم از چلسی جذب کرد.

باشگاه منچستر سیتی رسما از انزو فرناندز رونمایی کرد تا این ستاره آرژانتینی با ۱۲۵ میلیون پوند گران‌ترین خرید تابستانی تیم لقب گیرد. قرارداد با انزو فرناندز تا سال ۲۰۳۱ است.

منچستر سیتی که دیگر گواردیولا را روی نیمکت خود ندارد فصل جدید لیگ جزیره را با هدایت انزو مارسکا خوب آغاز کرده و در هر دو بازی خود به پیروزی دست پیدا کرده است.