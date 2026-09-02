سرویس ورزشی-

رئیس فدراسیون کشتی با انتقاد از برخی حواشی و رفتارهای غیراخلاقی در لیگ برتر گفت: فدراسیون با جدیت از سازمان لیگ حمایت می‌کند و اجازه نمی‌دهیم دلالی، بازارگرمی و لابی به لیگ کشتی آسیب بزند.

مراسم قرعه‌کشی بیست و ششمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی باشگاه‌های کشور جام یادگار امام صبح دیروز در سالن جلسات فدراسیون کشتی برگزار شد.

لیگ برتر کشتی فرنگی:

*گروه A: استقلال قم، دانشگاه آزاد اسلامی ایذه، بانک شهر، شرکت ملی حفاری

*گروه B: نفت و گاز زاگرس جنوبی، رعد پدافند ارتش کاشان، سپاهان اصفهان

لیگ برتر کشتی آزاد:

*گروه A: استقلال اراک، نام‌آوران پارس ساری، نفت تهران

*گروه B: بانک شهر، مقاومت البرز، دانشگاه آزاد اسلامی اسلام‌آباد.

در حالی‌که پیش از این سازمان لیگ از برگزاری مسابقات این فصل با ۱۲ تیم خبر داده بود، ملی حفاری هم به جمع تیم‌های متقاضی اضافه شد تا لیگ فرنگی ۷ تیمی‌شود. یاری پیش از برگزاری قرعه‌کشی اعلام کرد بانک شهر و استقلال، تیم‌های اول و دوم لیگ فصل گذشته در دو گروه مختلف قرار گرفته و در هفته اول مسابقات نیز میزبان هستند.

در لیگ برتر فرنگی نیز همین اتفاق می‌افتد و استقلال قم و نفت و گاز زاگرس به عنوان قهرمان و نایب‌قهرمان فصل گذشته، در صدر دو گروه مختلف قرار داشته و هفته اول میزبان خواهند بود. براساس قرعه‌کشی انجام شده، سخت‌ترین گروه، گروه A لیگ برتر فرنگی بود که هم چهار تیمی شد و هم سه تیم متمول و مدعی استقلال، قهرمان فصل گذشته، بانک شهر و حفاری در آن حضور دارند.

دبیر: فدراسیونِ قبل از ما

لیگ را قبول نداشت

اما علیرضا دبیر در حاشیه مراسم قرعه‌کشی لیگ برتر کشتی در سال ۱۴۰۵، با اشاره به اهمیت لیگ برای فدراسیون کشتی اظهار داشت: زمانی که آمدم گفتم لیگ برای من حتی از بازی‌های آسیایی مهم‌تر است. امروز هم کشتی تیم دومش را به بازی‌های آسیایی می‌برد. این همه سال مشکل فاصله زمانی اندک بین مسابقات جهانی و بازی‌های آسیایی حل نشده است. بارها گفتم کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش با اتحادیه جهانی کشتی بنشینند و برای این موضوع رایزنی کنند تا سرمایه‌های ما مثل خود من و حمید سوریان نسوزند. بازی‌های آسیایی برای وزارت ورزش اولویت بالایی دارد اما برای کشتی اولویت پنجم یا ششم است. حسن یزدانی چهار سال پیش به خاطر بازی‌های آسیایی از ناحیه کتف دچار آسیب شد. برخلاف میلم دو نفر از تیم جهانی، محمد نخودی و امیرحسین زارع، را می‌بریم تا کمک کنند، چون یک جایی باید این موضوع تعیین تکلیف می‌شد.

دبیر گفت: امسال تیم دوم را به بازی‌های آسیایی بردیم و از وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک تشکر می‌کنم که اعتماد کردند. تیم اول ما به قزاقستان می‌رود و اولویت کشتی، المپیک و مسابقات جهانی است. ۱۰ مدال جهانی به اندازه یک برنز المپیک ارزش ندارد.

رئیس فدراسیون کشتی با اشاره به سیاست این فدراسیون در سال‌های اخیر عنوان کرد: این سیاست را هفت سال است که در مورد لیگ دنبال می‌کنیم. کشتی در المپیک پاریس هشت مدال گرفت. وقتی سیاست درست باشد، چنین اتفاقی رخ می‌دهد، هرچند ما در پاریس بد آوردیم. در سال ۱۹۷۴ بازی‌های آسیایی در تهران برگزار شد. خیلی‌ها از آن دوران می‌گویند که کشتی‌گیران ما در آن مقطع قهرمان جهان شده بودند اما به خاطر بازی‌های آسیایی اجازه ندادند در مسابقات جهانی شرکت کنند. من خودم به کشتی‌گیرانم جایزه خوب می‌دهم، اما اجازه نمی‌دهم سرمایه‌های کشتی به خاطر بازی‌های آسیایی خراب شوند. بلایی که سر خود ما آمد. هزینه این تصمیم را هم خودم می‌دهم و کتکش را می‌خورم.

دبیر در ادامه با اشاره به دیدار خود با سیدمحمد خادم، رئیس پیشین فدراسیون کشتی، گفت: آخرین باری که به دیدن خادم رفتم از او پرسیدم چه نصیحتی برای من داری؟ به من گفت تو از همه بیشتر می‌دانی و می‌دانی چه کار کنی، چون اشرافت از همه بیشتر است و این‌جا عقلت از همه بیشتر می‌رسد.

وی با اشاره به تغییر زمان برگزاری بازی‌های آسیایی افزود: بازی‌های آسیایی همیشه بعد از مسابقات جهانی برگزار می‌شد اما امسال قبل از مسابقات جهانی است. برخلاف میلم زارع را می‌فرستم که کمک کند و این کار را فقط به خاطر احمد دنیامالی و خسروی‌وفا انجام می‌دهم. همه از ما در مسابقات جهانی توقع دارند. علیرضا رضایی دو مدال بازی‌های آسیایی دارد اما همه از نقره المپیک او صحبت می‌کنند. اولویت کشتی باید مشخص باشد.

دبیر با اشاره به وضعیت مالی لیگ برتر کشتی گفت: قرارداد حسن یزدانی در سالی که من آمدم، میلیونی بود اما پارسال برای دو کشتی چقدر گرفت؟ قبل از ما لیگ را تعطیل کرده بودند. فدراسیون قبلی لیگ را قبول نداشت. وزارت ورزش برای مدال طلا در مسابقات جهانی به قهرمان جایزه می‌دهد اما در لیگ، با کمک اسپانسرها، کشتی‌گیران برای چند مسابقه مبالغ میلیاردی دریافت می‌کنند. سال گذشته ۴۱۹ میلیارد تومان چرخه اقتصادی لیگ بود، در حالی که وقتی ما آمدیم قراردادها میلیونی بود.

نامه بزنند تا برخورد کنیم

رئیس فدراسیون کشتی با انتقاد از رفتار برخی مربیان و کشتی‌گیران در نقل‌وانتقالات لیگ اظهار داشت: در کشتی دلالی نباید کرد. امروز با یک باشگاه و فردا با باشگاه دیگری صحبت می‌کنند. این کارها کثیف است. به همه کشتی‌گیران گفتم با باشگاه‌ها صادقانه صحبت کنند. بازارگرمی هم کار درستی نیست. یک مربی هر روز کشتی‌گیر را به یک تیم می‌برد. به یاری هم گفتم حرمت باشگاه‌ها باید حفظ شود. چقدر زحمت کشیده شده تا این تیم‌ها وارد لیگ شوند؟ اگر کشتی‌گیر باشگاه را اذیت کند یا پای قرارداد نماند، باید بلافاصله به کمیته انضباطی معرفی و محروم شود. دوستان اگر موردی دیدند، نامه بزنند تا ما برخورد کنیم.

دبیر با اشاره به حواشی فینال فصل گذشته لیگ برتر گفت: لیگ را باید با هم بچرخانیم. یک جایی باید کوتاه آمد. اگر شما کمک نکنید، واقعاً سخت می‌شود. سال گذشته در فینال به دو نفر اثرگذار در تیم‌ها زنگ زدم و گفتم مهم کشتی است. چه فرقی می‌کند بانک شهر قهرمان شود یا استقلال؟ یکی از مربیان بی‌تقوایی کرد و آن مسائل پیش آمد. حتی آدم می‌فرستند در جمعیت که کسی را تشویق کند! آخرش چه شد؟ همه این‌ها می‌رود و فحش‌هایی که من خوردم باقی می‌ماند. جواب زن و بچه‌ام را در آن دنیا می‌توانی بدهی؟

دبیر با انتقاد از اتفاقات گذشته در لیگ کشتی گفت: قبلاً با دست به داور اشاره می‌کردند که چه کسی ببرد و چه کسی ببازد اما من یک بار هم از این کارها نکردم. آخرتم را به دنیا نمی‌دهم. چرا باید حق بچه مردم را بخورم؟

وی با دفاع از عملکرد داوران کشتی گفت: داوران ما خوب هستند اما گاهی اشتباهاتی رخ می‌دهد که عمدی نیست. فقط در چلنج‌ها سرعت بازبینی را بیشتر کنید.

نگذارید لیگ خراب شود

دبیر افزود: یک کشتی‌گیر به یک تیم رفت و بعد تیم دیگری او را خواست. از آن تیم، یعنی استقلال، ممنونم که کوتاه آمد. کمک به کشتی باقی می‌ماند. خواهش من این است که نگذارید لیگ خراب شود. هیچ‌کس در این فدراسیون نمی‌تواند با تیمی قرارداد ببندد و لابی کند چون من با همه رفیقم و این مسائل را به من می‌گویند.

وی گفت: از کشتی‌گیران ملی و سایر کشتی‌گیران هم می‌خواهم با باشگاه‌ها بازی نکنند. تیم‌ها نیز کشتی‌گیر را بی‌دلیل از یک وزن به وزن دیگر نبرند. ما ارفاق وزنی گذاشتیم تا کشتی‌گیر اذیت نشود. اگر کشتی یک نفر تمام شده، اشکالی ندارد اما در مورد سایر کشتی‌گیران باید این موضوع رعایت شود.

رئیس فدراسیون کشتی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اتفاقات فصل گذشته گفت: فدراسیون محکم پای سازمان لیگ ایستاده است. سال گذشته کمیل قاسمی یک‌تنه به لیگ ضربه زد. می‌خواستم او را دو سال محروم کنم. کجای کشتی، مبین عظیمی و فیروزپور حقشان ضایع شد؟

دبیر خطاب به مسئولان، باشگاه‌ها و اهالی کشتی گفت: آقایان کمک کنید. بیشترین فحش را من می‌خورم اما باید به برند کشتی کمک کنیم. من این‌جا مهمانم و روزی می‌روم. بگذارید اسپانسرها بمانند، همه تیم‌ها بیایند. نفت بعد از چند سال به لیگ آمده است. شما چون گوش‌شکسته هستید، کمک کنید تا چرخ لیگ بچرخد.