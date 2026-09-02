مبارزه برای ظهور (حدیث دشت عشق)

شهید مدافع حرم مصطفی نبی‌لو‌، متولد سال 1345 و از رزمندگان دوران دفاع مقدس بود و در آن جبهه به افتخار جانبازی رسید. اما روح وی نیز در قفس تنگ دنیا بی‌قرار بود و جایگاهی جز شهادت، به آن آرامش نمی‌بخشید. پس جبهه دفاع از حرم نیز فرصت تازه‌ای برای وی فراهم کرد تا معشوق خود را بیابد. سرانجام‌، در چهارمین اعزام به سوریه با اصابت موشک تاو تکفیری‌ها در «المیادین» به شهادت رسید. مصطفی نبی‌لو، دایی شهید مدافع حرم مسعود عسگری بود و در سالگرد شهادت خواهرزاده‌اش نزد یاران شهیدش شتافت. شهید مدافع حرم نبی‌لو می‌گفت: «ما تا ظهور آقا امام زمان‌(عج) به مبارزه ادامه می‌دهیم. حالا می‌خواهد سوریه و عراق باشد و یا جنگ با خود اسرائیل در فلسطین ‌اشغالی. هر جا ندای مظلومی بلند شود، ما آنجاییم. هر جا که برای زمینه‌‌سازی ظهور آقا احتیاجی به ما باشد، ما آنجاییم. نگویید مدافعان حرم. چون شکر خدا امروز حرم‌ها در امنیت‌اند. ما زمینه‌ساز ظهوریم.» این شهید طی مدتی که در سوریه حضور داشت موفق شده بود در حدود 60 مرتبه قرآن کریم را دوره کند. در متنی که به‌عنوان خداحافظی قبل از آخرین اعزام به سوریه نوشت، این بیت را به عنوان آغاز نامه انتخاب کرده بود که گویای حال و هدف این شهید است:

آن‌قدر در می‌زنم این خانه را تا ببینم روی صاحب‌‌خانه را