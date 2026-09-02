طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمان‌بندی شارژ کالابرگ از این پس در تاریخ‌های پنجم، 15 و 25 ماه انجام می‌شود.

به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، «یعقوب اندایش» معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: زمان‌بندی شارژ کالابرگ از این پس به‌جای 15، 20 و 25 هر ماه، در تاریخ‌های پنجم، 15 و 25 ماه انجام می‌شود.

وی شایعه حذف یکی از شارژهای ماهانه را تکذیب کرد و افزود: شارژ پنجم شهریور مربوط به مردادماه بوده و هیچ گروهی حذف نشده است، همه دهک‌های درآمدی در سه نوبت ماهانه، شارژ خود را دریافت خواهند کرد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه گفت: پیامک احراز محل سکونت برای زائران کربلا اصلاح شد و پیامک احراز محل سکونت برای سرپرست‌هایی ارسال شد که تعداد اعضای خانوار یا اقامت آن‌ها مشکوک تشخیص داده شده بود.

اندایش اضافه کرد: در صورت دریافت اشتباهی پیامک، سرپرست خانوار با کد دستوری ستاره 500 ستاره 1461 مربع و انتخاب گزینه سوم (تعهد اقامت داخل کشور) اقدام کند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در یک برنامه تلویزیونی حضور داشت، عنوان کرد: ممکن است در پاییز، ترتیب شارژ کدهای ملی تغییر کند. در حال حاضر شارژ از کدهای ملی صفر، یک و دو آغاز می‌شود اما ممکن است از نیمه دوم سال، کدهای ملی هفت، هشت و ۹ در اولویت شارژ قرار گیرند.

به این ترتیب کدهای صفر، یک و دو در نوبت‌های بعدی شارژ شوند. این جابه‌جایی در ترتیب شارژ کدهای ملی به معنای حذف هیچ دهکی نیست.