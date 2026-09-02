هر هفته 50 روستا از آب آشامیدنی پایدار برخوردار میشوند
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: هر هفته ۵۰ روستا از آب آشامیدنی پایدار برخوردار میشوند و از ابتدای سال تاکنون آبرسانی در ۵۳۳ روستا به بهرهبرداری رسیده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، دیروز چهارشنبه آبرسانی به ۶۰ روستا در استان کرمان با سرمایهگذاری بالغ بر هزار و ۵۰ میلیارد تومان در محل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به بهرهبرداری رسید.
در این مراسم «هاشم امینی» مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: هر هفته ۵۰ روستا از آب آشامیدنی پایدار برخوردار میشوند و از ابتدای سال تاکنون آبرسانی در ۵۳۳ روستا به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: در استان کرمان 60 روستا از آب آشامیدنی پایدار برخوردار شدند که شامل لایروبی یک رشته قنات، بهسازی و لایروبی شش دهنه چشمه، لولهگذاری ۳۰۲ کیلومتر و احداث پنج ایستگاه پمپاژ آب و یک مخزن ۵۶۰۰ متر مکعب بهرهبرداری شد.
به گفته امینی، از ابتدای سال تاکنون پروژههای مربوط به ۲۸۰ روستا توسط پیمانکاران خصوصی و خیرین و همچنین با مشارکت قرارگاه امام حسن مجتبی انجام شد.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بیان کرد: در هفته دولت ۳۳ پروژه آب و فاضلاب بهرهبرداری رسید که ۱۳ همت در بخش فاضلاب، مبلغ ۱۱ همت برای آبرسانی شهری و هشت همت از پروژهها برای آبرسانی روستا بوده است.
وی افزود: قرار است تا آخر سال ۲۰۰۰ روستا از آب آشامیدنی پایدار برخوردار شود و هر هفته ۵۰ روستا در سراسر کشور از نعمت آب برخوردار میشود.
«سعیدی» نماینده جیرفت و عنبرآباد هم در این مراسم گفت: هنوز برخی از روستاهای جنوب کرمان نیاز به آبرسانی دارند. عمده این روستاها یعنی ۲۸ روستا در منطقه عنبرآباد و جیرفت در جنوب کرمان بوده است.
همچنین «منصور شکراللهی» نماینده کهنوج در این مراسم گفت: مردم منطقه جنوب کرمان در زمان جنگ تحمیلی هشت ساله که امکانات ارتباطی نداشتند، با شنیدن پیام امام به جبههها رفتند و بیشترین شهدا را تقدیم اسلام کردند و اکنون این مردم شایستگی این را دارند که از آب آشامیدنی پایدار برخوردار شوند.
همچنین «معتمدیزاده» نماینده سیرجان کرمان نیز در این جلسه در حضور وزیر نیرو گفت: بیشترین آبی که در استان کرمان مصرف میشود، آب زیرزمینی است که این باعث فرونشست زمین در برخی از نقاط استان کرمان شده است.
وی گفت: آب در برخی مناطق دارای پهاش پنج (درجه اسیدی بالا) بوده و قابل مصرف نیست، موضوع دیگر وجود آرسنیک آب است که باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
معتمدی گفت: باید برای مسئله آب در استان کرمان یک برنامه ۱۰۰ ساله تهیه کنیم، چون منابع آب به شدت محدود شده است. منابع زیرزمینی محدود است، بنابراین باید به سمت آب خلیجفارس و شیرینسازی آن حرکت کنیم.
نماینده سیرجان اضافه کرد: طرح شیرینسازی و انتقال آب خلیجفارس، مربوط به صنایع است و در دریاچهای ریخته میشود که تبخیر میشود و برای قایقسواری از آن استفاده میشود، اما مردم مشکل آب شرب دارند و یقه من نماینده را میگیرند.