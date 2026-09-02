سرویس اقتصادی-

تماس‌های مردمی حاکی از آن است که بهای برق مصرفی بخش قابل توجهی از مشترکان خانگی با جهشی چند برابری روبه‌رو شده است. به همین منظور مخاطبان در تماس‌های مکرر خواستار شفاف‌سازی وزارت نیرو در این زمینه شده‌اند.

به گزارش خبرنگار ما، در هفته‌های اخیر موج جدیدی از گلایه‌ها و دغدغه‌ها پیرامون جهش ناگهانی تعرفه قبوض برق در میان افکار عمومی شکل گرفته است. این مسئله که اکنون به یکی از مباحث داغ شهروندان در فضاهای حقیقی و مجازی تبدیل شده، نشان‌دهنده یک تغییر ناخواسته در سبد هزینه‌های خانوار است.

گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که بهای برق مصرفی بخش بزرگی از مشترکان خانگی با جهشی چند برابری روبه‌رو شده است. شوکی قیمتی که در بستر فشارهای معیشتی کنونی، بار مضاعفی را بر دوش خانواده‌ها می‌گذارد.

نکته چالش‌برانگیز اینجاست که این صعود ناگهانی مبالغ قبوض، صرفاً‌ گریبان‌گیر مصرف‌کنندگان پرمصرف نشده است. بلکه بسیاری از شهروندانی که پیش از این همواره الگوهای بهینه مصرف را رعایت کرده و در طیف کم‌مصرف‌ها قرار داشتند، اخیرا با ارقام بی‌سابقه‌ای در صورت‌حساب‌های خود مواجه شده‌اند. جهش‌های عجیب و رسیدن ارقام پرداختی معمولی به مرزهای میلیونی، پدیده‌ای نیست که بتوان آن را صرفاً با متغیرهای همیشگی توجیه کرد.

اگرچه با فرارسیدن روزهای گرم سال و وارد مدار شدن سیستم‌های سرمایشی، افزایش میزان مصرف انرژی امری طبیعی و پیش‌بینی‌پذیر به شمار می‌رود، اما عدم تناسب بین درصد افزایش مصرف واقعی و جهش تصاعدی ارقام قبوض، کانون اصلی ابهام شهروندان است.

یکی از شهروندان در این خصوص به کیهان گفت: ما ساکن منطقه 18 هستیم و از کولر گازی استفاده می‌کنیم. قبض قبلا یک میلیون و دویست هزار تومان بود ولی این‌بار با همان حدود مصرف قبل، شش میلیون و 900 هزار تومان آمده است.

یکی دیگر از مخاطبان هم که ساکن منطقه یک شهرداری تهران است، با گلایه فراوان از جهش قیمت برق، بیان کرد: دفعه قبل هزینه برق مصرفی منزل ما دو میلیون و 400 هزارتومان بود ولی در قبض جدید مبلغ 9 میلیون و 130 هزار تومان برای ما ثبت شده است.

این مخاطب یک نکته عجیب را هم مطرح کرد. به گفته او، وقتی به اداره برق مراجعه می‌کنیم، همان ابتدا با انبوهی از اطلاعیه‌ها مواجه می‌شویم که درخصوص اخطار برای پرمصرف‌هاست و تأکید شده که به شکایت درباره افزایش مبلغ قبوض رسیدگی نمی‌شود (!) و

بر همین اساس، به شکایت تعداد زیادی از افراد ناراضی اعتنا نمی‌شود.

یکی دیگر از شهروندان ساکن منطقه 14 هم اظهار داشت: برای خانه دو طبقه ما قبلا 400 هزار تومان پول برق می‌آمد که حالا به یک میلیون و 500 هزار تومان رسیده است.

گفتنی است در ماه‌های گرم سال، برای مناطق عادی کشور که حدود دوسوم مشترکان کشور از جمله تهران، اصفهان، شیراز و مشهد را دربرمی‌گیرد، سقف الگوی مصرف ۳۰۰ کیلووات‌ساعت در ماه تعیین شده است.

در چنین شرایطی حتی افزایش جزئی مصرف در نزدیکی مرز پله‌ها می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر مبلغ نهائی قبض داشته باشد. برای مثال، روشن ماندن یک لامپ اضافه برای چند ساعت در روز ممکن است در مجموع مصرف مشترک را از یک پله به پله بالاتر منتقل کند؛ بدون آنکه این افزایش مصرف در نگاه اول محسوس باشد.

اما گلایه مردم این است که آنها مصرف زیادی ندارند و متوسط مصرفشان تفاوت زیادی با سال گذشته یا ماه‌های قبلی نداشته، با این حال مبلغ قبض‌ها چند برابر شده است. در همین حال، شرکت توانیر علت اصلی افزایش چندبرابری قبوض را اجرای نظام تعرفه‌گذاری پلکانی و افزایش مصرف عنوان می‌کند.

«عبدالامیر یاقوتی» مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر، به‌تازگی در این خصوص گفت: صرف افزایش تعرفه‌ها نمی‌تواند موجب چند برابر شدن مبلغ قبض شود و در صورت ثابت بودن میزان مصرف نسبت به سال گذشته، افزایش هزینه برق نباید بیش از حدود ۴۰ درصد باشد.

به گفته او، عامل اصلی افزایش قابل توجه قبوض، عبور مشترکان از الگوی مصرف و ورود به پله‌های بالاتر تعرفه است. در این شرایط، حتی افزایش نه‌چندان زیاد مصرف می‌تواند باعث حذف یارانه برق و اعمال تعرفه‌های بالاتر شود.

این مقام توانیر تصریح کرده که مشترکان می‌توانند با مراجعه به آن یا از طریق اپلیکیشن «برق من»، ریز کامل کارنامه مصرف و تک‌تک اقلام مالی را با جزئیات دقیق، مستندات قانونی و تفکیک ارقام مشاهده و دریافت کنند.

در مجموع، شوک قیمتی که این روزها در قبوض آب و برق منعکس شده، همزمان با فشارهای معیشتی موجود، بار مضاعفی را بر دوش خانواده‌ها می‌گذارد. از طرفی به باور بسیاری از مصرف‌کنندگان، فرمول‌های کنونی محاسبه تعرفه از شفافیت کافی برخوردار نیستند. از این رو، پاسخگویی صریح متولیان صنعت برق و رمزگشایی از نحوه فرمول‌بندی پله‌های مصرف، کمترین انتظار افکار عمومی برای درک این نوسان قیمتی است.