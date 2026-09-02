پولپاشی ترامپ برای تقویت رسانههای نزدیک به خود در اروپا
دولت ترامپ قصد دارد ۴ میلیون دلار برای تقویت رسانههای راستگرا در اروپا اختصاص دهد. این مبلغ بخشی از یک بسته دستکم ۲۵ میلیون دلاری برای حمایت از گروههای جامعه مدنی با رویکردهای محافظهکارانه در اروپا خواهد بود که از نظر موضوعی و سیاسی به جریان محافظهکار و راستگرای مورد حمایت ترامپ نزدیکترند.
دولت ترامپ در حال برنامهریزی برای اختصاص ۴ میلیون دلار به رسانهها و روزنامهنگاران راستگرا در اروپاست. دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار وزارت خارجه آمریکا (DRL) اعلام کرده که هدف این بودجه، تقویت روابط فراآتلانتیکی و ترویج آزادی بیان است اما در حقیقت این اقدام نوعی اثرگذاری در انتخابات اروپا برای قدرت گرفتن حامیان ترامپ در اروپاست.
به گزارش فارس، کشورهای اروپایی برای برگزاری انتخابات طی دو سال آینده آماده میشوند و دولت ترامپ آشکارا از احزاب پوپولیست راستگرا و راست افراطی اروپا حمایت میکند. بنابراین، این کمکهای مالی میتواند تنش میان دولت ترامپ و دولتهای اروپایی را تشدید کند و با واکنش منفی برخی پایتختهای اروپایی مواجه شده است. برخی از این دولتها پیشتر نیز واشنگتن را به دخالت در سیاست داخلی خود متهم کردهاند.
ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، در ماه ژوئیه در واکنش به اطلاعیههای مربوط به این بودجهها در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «فرانسه و اروپاییها هیچ تلاشی برای مداخله خارجی در روندهای انتخاباتی خود را، فارغ از اینکه این مداخله از کجا باشد، تحمل نخواهند کرد.»