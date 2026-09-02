230 سینما در 26 استان به طرح تسهیم از مبدأ پیوستند

همزمان با 10 شهریور و باگذشت شش هفته از اجرای طرح «تسهیم از مبدأ فروش بلیت سینما» مطابق با آمار ثبت‌شده تاکنون 230 سینما در قالب 26 استان به این طرح پیوستند.

بر اساس این گزارش، در ادامه گسترش اجرای طرح و پیرو هماهنگی‌های انجام‌شده با مدیران سینماهای سراسر کشور، در حالی این طرح از 30 تیرماه سال جاری فرآیند اجرائی را آغاز کرده است که مطابق با جدول زمان‌بندی در روز 21 شهریور همزمان با روز ملی سینما تمامی سینماهای کشور را شامل خواهد شد و بر همین اساس نیز فروش برخط سینماهای استان‌ها، مطابق ضوابط مصوب شورای صنفی نمایش، به‌صورت خودکار مشمول فرآیند تسهیم از مبدأ است و از طریق سامانه‌های فروش بلیت انجام می‌شود.

گفتنی است طرح «تسهیم از مبدأ» درآمد حاصل از فروش هر بلیت از همان لحظه فروش، به صورت سیستمی و براساس سهم قانونی هر بخش اعم از تهیه‌کننده، پخش‌کننده، سینمادار و... میان ذی‌نفعان توزیع

می‌شود.