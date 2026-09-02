انتشار فراخوان پانزدهمین جایزه ادبی «یوسف»

فراخوان پانزدهمین دوره جایزه ادبی یوسف در حوزه داستان کوتاه دفاع مقدس و مقاومت، ویژه استان تهران منتشر شد.

فراخوان پانزدهمین دوره جایزه ادبی یوسف در حوزه داستان کوتاه دفاع مقدس و مقاومت، ویژه استان تهران، منتشر شد. بر اساس این فراخوان، جایزه ادبی یوسف در سه رده سنی کودک، نوجوان و بزرگسال و در محورهای دفاع مقدس هشت‌ساله، جنگ تحمیلی ۱۲روزه، جنگ رمضان و تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، داستان و بخش ویژه آثار را دریافت می‌کند. گفتنی است، بخش ویژه این دوره با عنوان «امام شهید» به داستان، روایت داستانی، خاطره داستان و دیگر قالب‌های داستانی با موضوع رهبر شهید انقلاب، امام خامنه‌ای‌(قدس‌سره)، اختصاص دارد.

بر اساس اعلام دبیرخانه پانزدهمین دوره جایزه ادبی یوسف استان تهران، مهلت ارسال آثار تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.