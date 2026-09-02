یک کارگردان هتاک به رفتار غیراخلاقی خودش در قانون‌گریزی اعتراف کرد!

مدتی است که سازندگان برخی فیلم‌های ناچیز که حتی عنوان سینما هم نمی‌توان بر آنها گذاشت با الصاق دروغین «زیرزمینی»، سعی در جلب توجه و راه یافتن به جشنواره‌های سیاسی دارند. بعد از «بی‌داد» که فیلمی زیر خط فقر سینما محسوب می‌شود، سازندگان «مراقب» هم با ژست زیرزمینی بودن، سعی در کاسبی دارند! نکته مهم و کمتر اشاره شده این است که هیچ یک از این دو فیلم، زیرزمینی محسوب نمی‌شوند، چون برخلاف روال آثار زیرزمینی، این آثار برای تولید، دارای مجوز دولتی هستند و تمام ساخت آنها در معابر و مراکز و خیابان‌ها و با استفاده از همان مجوز انجام شده است. به همین دلیل و به تعبیر سعید مستغاثی، یکی از منتقدان سرشناس سینما این آثار با عنوان «سینمای زیرزمینی» به دو دروغ مبتلا هستند؛ نه سینما هستند و نه زیرزمینی!

ویژگی خاص فیلم‌هایی چون «بی‌داد» و «مراقب» این است که ساخت آنها با ‌فریب توأم است. آنچنان‌که محسن قرایی، کارگردان «مراقب»(که سابقه هتاکی به ارزش‌های انقلاب را دارد) به صراحت بیان کرده است: «...یک فیلمنامه جعلی به [وزارت] ارشاد ارائه دادم تا بتوانم مجوز کتبی ساخت فیلمم را بگیرم.» به این ترتیب که پس از گرفتن مجوز ساخت از وزارت فرهنگ، فیلمنامه خود را تغییر داده و محتوایی ضدایرانی و شامل صحنه‌هایی بدون پوشش قانونی، ساخت فیلم را به پایان رسانده و در نهایت با عنوان «خانه در حال سقوط» به جشنواره ونیز ارسال کرده است. طبق معمول، چنین جشنواره‌هایی نیز به دلیل فریب محتوای ایران‌ستیز فیلم، آن را پذیرا می‌شوند!

سهیل بیرقی کارگردان «بی‌داد» نیز از همین روش فریبکارانه سوءاستفاده کرده و تکرار این موضوع و بیان به صراحت آن توسط کارگردانان متخلف گویای این نکته است که دستگاه‌های متولی در این امر و به طور خاص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید راهکاری برای بستن مسیر فریبکاری این دسته از کارگردانان اتخاذ کند.