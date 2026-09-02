پایان رقابت ۳۰ تیم از سراسر کشور در المپیک فناوری هوش مصنوعی در دانشگاه آزاد اصفهان

اصفهان- خبرنگار کیهان:

نخستین المپیک فناوری هوش مصنوعی با معرفی برترین‌ها در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان برگزار شد.

دبیر این رویداد با اشاره به انتخاب ۳۰ تیم از بین ۱۰۰ تیم از سراسر کشور برای حضور در این رویداد گفت: تیم‌های شرکت‌کننده در این رویداد با سنین و سطوح مختلف در سه لیگ پردازش داده، پردازش متن و لیگ پردازش تصویر به رقابت پرداختند. مهدی حمیدخانی افزود: افراد با شرکت در آزمون‌ها و حل مسائل مطرح شده در این سه محور با هم به رقابت پرداختند.

دبیر رویداد هوش مصنوعی هدف از برگزاری این المپیک را شناسایی و پرورش استعداد‌های موجود در این رشته، معرفی به عرصه‌های صنعتی بیان کرد و افزود: برگزیدگان المپیک هوش مصنوعی به رویداد اصلی المپیک فناوری که به همت معاونت ریاست جمهوری برگزار می‌شود راه می‌یابند.